Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, проснуться раньше всей команды, чтобы отправиться на экскурсию. И тут не без сюрпризов.
Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, проснуться раньше всей команды, чтобы отправиться на экскурсию. И тут не без сюрпризов.
Легендарный ЗИС-8 словно сошёл с ретрофотографий. Идеально для первого свидания с историческим Минском.
Олаф Принц, участник XVI Рождественского турнира (Швейцария):
На таком я еще не ездил!
Олаф Принц под стать своей фамилии: сегодня единственный пассажир.
Олаф Принц:
Я не король, а всего лишь Принц.
Яна Шипко, корреспондент:
Водитель спросил меня, едем ли мы одни. А я ответила, что Принцу так и полагается.
Принц из Швейцарии на самом деле сейчас сисадмин в одном из университетов Берна. Профессиональный хоккей остался в прошлом, а вот привычки – отнюдь.
Яна Шипко:
Вам не холодно?
Олаф Принц:
Нормальная температура собственно.
Яна Шипко:
Вы просто привыкли ко льду.
Олаф Принц:
Да, точно, я на нём вырос.
Красивые здания, мы были тут ещё и вечером, с иллюминацией очень красиво… Ну а лучшее впечатление от турнира – это инфраструктура и прекрасная организация: от раздевалок до массажа. Мастер-классы, сами игры, судьи, отличный лёд. Уровневый турнир. Чувствуется, что у вас в стране любят хоккей.
Швейцарцы в восторге от Комаровки: уплетали сало и закусывали огурцом с мёдом
Швейцарская сборная вообще оказалась по-хорошему жадной до впечатлений: по городу уже пешком гуляли всей командой.