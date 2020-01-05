Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, проснуться раньше всей команды, чтобы отправиться на экскурсию. И тут не без сюрпризов.

Легендарный ЗИС-8 словно сошёл с ретрофотографий. Идеально для первого свидания с историческим Минском.

Олаф Принц под стать своей фамилии: сегодня единственный пассажир.

Олаф Принц, участник XVI Рождественского турнира (Швейцария): На таком я еще не ездил!

Олаф Принц:

Я не король, а всего лишь Принц.

Яна Шипко, корреспондент:

Водитель спросил меня, едем ли мы одни. А я ответила, что Принцу так и полагается.

Принц из Швейцарии на самом деле сейчас сисадмин в одном из университетов Берна. Профессиональный хоккей остался в прошлом, а вот привычки – отнюдь.

Яна Шипко:

Вам не холодно?