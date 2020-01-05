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Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления

05 января 2020 19:25
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Новости Беларуси. Ради знакомства с городом некоторые дебютанты Рождественского турнира готовы на многое,  сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, проснуться раньше всей команды, чтобы отправиться на экскурсию. И тут не без сюрпризов.

Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления-1

Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления-3

Легендарный ЗИС-8 словно сошёл с ретрофотографий. Идеально для первого свидания с историческим Минском.

Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления-6

Олаф Принц, участник XVI Рождественского турнира (Швейцария):
На таком я еще не ездил!

Олаф Принц под стать своей фамилии: сегодня единственный пассажир.

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Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления-9

Олаф Принц:
Я не король, а всего лишь Принц.

Яна Шипко, корреспондент:
Водитель спросил меня, едем ли мы одни. А я ответила, что Принцу так и полагается.

Принц из Швейцарии на самом деле сейчас сисадмин в одном из университетов Берна. Профессиональный хоккей остался в прошлом, а вот привычки – отнюдь.

Яна Шипко:
Вам не холодно?

Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления-12

Олаф Принц:
Нормальная температура собственно.

Яна Шипко:
Вы просто привыкли ко льду.

Олаф Принц:
Да, точно, я на нём вырос. 

Красивые здания, мы были тут ещё и вечером, с иллюминацией очень красиво… Ну а лучшее впечатление от турнира – это инфраструктура и прекрасная организация: от раздевалок до массажа. Мастер-классы, сами игры, судьи, отличный лёд. Уровневый турнир. Чувствуется, что у вас в стране любят хоккей.

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Швейцарский Принц прокатился на легендарном ЗИСе по Минску. И вот его впечатления-15

Швейцарская сборная вообще оказалась по-хорошему жадной до впечатлений: по городу уже пешком гуляли всей командой.

# Туризм # общество # Яна Шипко # Олаф Принц # Фотофакт

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