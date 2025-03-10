Сборная Беларуси по мини-футболу вновь обыграла команду Финляндии в квалификации чемпионата Европы – 2026, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный успех позволил отечественным парням застолбить место не ниже второго в таблице. Счет открыл соперник. Долгое время подопечным Александра Черника не удавалось подобрать ключи к обороне. Но за второй тайм белорусы сумели забить три гола. Отличились Александр Умпирович, Алексей Пинчук и Владислав Селюк. На данный момент наша национальная команда занимает первое место в таблице. Прямую путевку на Евро получит лишь победить группы.