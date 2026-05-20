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В «Динамо-Шиннике» подвели итоги чемпионата МХЛ

20 мая 2026 20:13
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Руководство клуба «Динамо-Шинник» подвело итоги участия команды в чемпионате Молодежной хоккейной лиги. 

Прошедший сезон стал для дружины лучшим за все время выступления в МХЛ. Команда дебютировала в «Золотом» дивизионе Западной конференции и среди сильнейших соперников не затерялась. Наши парни стали седьмыми по итогам «гладкого» чемпионата, а в плей-ин прошли «Крылья Советов». В первом раунде Кубка Харламова выбили московское «Динамо», благодаря чему обеспечили себе исторический выход в четвертьфинал. Правда, там «бобруйчане» уступили лучшей команде «регулярки» – ярославскому «Локо».

В «Динамо-Шиннике» подвели итоги чемпионата МХЛ-2

Евгений Летов, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:
В первую очередь хотелось бы поблагодарить своих коллег, тренерский штаб, также административный и медицинский штаб, потому что мы все работали, были нацелены на выполнение результата. Также поблагодарить команду за самоотдачу. Выполнили они задачи, которые ставились руководством перед клубом. Ну и, конечно же, хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживали весь сезон. И довольно шумно – слышно было их не только дома, но и на выезде.

Задачи на следующий сезон уже поставлены. Сейчас в приоритете омолодить состав. Тренерский штаб ожидает напряженная работа – придет более десятка новых ребят, которые традиционно находятся на виду у наставников минского «Динамо», и у всех есть шанс попасть в главную команду.

# Хоккей # Евгений Летов

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