В центре Минска открыли новую футбольную площадку. На мероприятии был Александр Глеб

Новости Беларуси. Большой футбол начинается с маленького. 25 мая состоялось торжественное открытие футбольной площадки в центре Минска по улице Даумана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Большой футбол начинается с маленького. 25 мая состоялось торжественное открытие футбольной площадки в центре Минска по улице Даумана, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Спортивное сооружение будет находиться под патронажем спортивного общества «Динамо». Один из лучших футболистов Беларуси Александр Глеб по достоинству оценил спортивный объект, он сам – воспитанник этой школы. Ни для кого не секрет, что представители этого общества являются сильнейшими атлетами, причем в разных видах спорта. Быть «динамовцем» почетно и ответственно.
Александр Глеб, экс-игрок сборной Беларуси по футболу:
Наша школа СДЮШОР № 3 дала очень много таких значимых футболистов в истории Беларуси. Поэтому я уверен, что это место даст толчок, возрождение для будущего этой школы, будущего белорусского футбола.