В центре Минска открыли новую футбольную площадку. На мероприятии был Александр Глеб

Спортивное сооружение будет находиться под патронажем спортивного общества «Динамо». Один из лучших футболистов Беларуси Александр Глеб по достоинству оценил спортивный объект, он сам – воспитанник этой школы. Ни для кого не секрет, что представители этого общества являются сильнейшими атлетами, причем в разных видах спорта. Быть «динамовцем» почетно и ответственно.