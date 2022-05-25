Председатель Белорусской федерации волейбола: отмечаем возросший интерес к этому виду спорта, очень много занимающихся

Новости Беларуси. На базе Республиканского училища олимпийского резерва состоялись финалы детско-юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой» среди команд юношей и девушек. Данный старт проходил под патронажем Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С ноября по апрель в различных регионах страны проводились предварительные этапы, состоящие из четырех отборочных туров. Поэтому в мае в Минск побороться за главные призы турнира приехали лучшие дружины. В Беларуси есть две сильнейшие школы – СДЮШОР имени Сапеги в Гродно и СДЮШОР волейбольного клуба «Минск», которые конкурируют между собой на протяжении многих лет. Отрадно, что в последнее время уверенно подтягиваются школы из других городов.

Анастасия Карнач, специалист по развитию детского спорта Белорусской федерации волейбола:

Детская лига – это самая настоящая площадка, откуда выходят будущие таланты. Здесь идет постоянно просмотр. Детки приезжают в большой город, на большую площадку, за ними наблюдают, их отсматривают. Я уверена, что именно здесь есть ребята, которые пополнят в будущем сборные команды нашей страны. У юношей 2008-го есть команда Верхнедвинска. Если смотреть, что его население чуть больше 7 000 человек, то эти ребята каждый год являются финалистами и борются за медали.

Владимир Ващенко, председатель Белорусской федерации волейбола:

Мы отмечаем возросший интерес к волейболу. Очень много занимаются не только в столице и областных центрах, но и в районных. Великолепная сегодня растет смена. Я уверен, что многие из них в ближайшее время пополнят ряды первой лиги и, конечно же, попадут в высшую лигу. Отдельные уже играют в дубле команд высшей лиги. Поэтому это очень здорово.

Накануне председатель федерации Владимир Ващенко посетил центр олимпийского резерва в Жлобине, ознакомился с местной волейбольной базой, встретился с руководством города и области.