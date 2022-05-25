«Мне с самого детства нравился бег». Как в Червене растят спортсменов?
Новости Беларуси. В Червенской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва растят будущих чемпионов. Только в этом году пять воспитанников включены в состав национальных и сборных команд Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ангелина Валькович, корреспондент:
По правилам соревнований по легкой атлетике короткие дистанции до 400 метров включительно спортсмены выбегают с низкого старта.
Мария Шарая в легкой атлетике уже два года. В копилке медали за призовые места. Недавно приехала с республиканских соревнований. Попала в десятку лучших.
Мария Шарая, воспитанница Червенской специализированной детско-юношеской спортивной школы:
Мне с самого детства нравился бег и мама предложила сходить на легкую атлетику, попробовать. Важно посещать тренировки. Без тренировок вообще ничего не будет. Никакого результата.
В детско-спортивной школе ведется подготовка по пяти видам спорта: вольная борьба, легкая атлетика, футбол, плавание, а также бокс. Работают с детьми 14 талантливых преподавателей. Среди них мастера спорта и тренеры высшей категории.
Подробности в видеоматериале.