«Мне с самого детства нравился бег». Как в Червене растят спортсменов?

Новости Беларуси. В Червенской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва растят будущих чемпионов. Только в этом году пять воспитанников включены в состав национальных и сборных команд Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ангелина Валькович, корреспондент:

По правилам соревнований по легкой атлетике короткие дистанции до 400 метров включительно спортсмены выбегают с низкого старта.

Мария Шарая в легкой атлетике уже два года. В копилке медали за призовые места. Недавно приехала с республиканских соревнований. Попала в десятку лучших.

Мария Шарая, воспитанница Червенской специализированной детско-юношеской спортивной школы:

Мне с самого детства нравился бег и мама предложила сходить на легкую атлетику, попробовать. Важно посещать тренировки. Без тренировок вообще ничего не будет. Никакого результата.