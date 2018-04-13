Рыженков о подготовке к ЧМ по баскетболу в Минске: «Я очень верю в наших девчонок»

Новости Беларуси. Ровно 100 дней остается до старта чемпионатата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который примет Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже утвержден календарь игр: на груповой стадии хозяйки паркета с 21 по 29 июля сыграют с командами Японии, Колумбии и Франции.

Накануне в Falcon Club, одной из площадок, на которых пройдет мировой форум, состоялся мастер-класс для воспитанников детского дома № 5 города Минска. Ребята по-настоящему играли в большой баскетбол, а их команды были усилены игроками мужской юниорской сборной. Наградой для детей стали мячи, форма и сувениры.