Рыженков о подготовке к ЧМ по баскетболу в Минске: «Я очень верю в наших девчонок»
Новости Беларуси. Ровно 100 дней остается до старта чемпионатата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который примет Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уже утвержден календарь игр: на груповой стадии хозяйки паркета с 21 по 29 июля сыграют с командами Японии, Колумбии и Франции.
Накануне в Falcon Club, одной из площадок, на которых пройдет мировой форум, состоялся мастер-класс для воспитанников детского дома № 5 города Минска. Ребята по-настоящему играли в большой баскетбол, а их команды были усилены игроками мужской юниорской сборной. Наградой для детей стали мячи, форма и сувениры.
Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:
У них есть баскетбольная своя команда, то есть это не случайно. Они приглашались, ходили с нами на все матчи нашей национальной сборной. Они полностью поддерживают наш баскетбол тем, что играют в него постоянно и поддерживают нас на трибунах.
Я очень верю в наших девчонок. По организации скажу, что, как мы сейчас смотрим, все вроде делается хорошо. Команда готовится в штатном режиме.
Перед предстоящим мировым форумом наши девушки примут участие в двух международных турнирах. С 15 по 17 июня в Минске пройдет Мемориал Халипского, свое участие уже подтвердили команды Аргентины и Китая. Затем подопечные Виктории Дацун отправятся во Францию.