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Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске

28 декабря 2018 10:05
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Новости Беларуси. Предновогодние дни – традиционное время проведения чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот декабрь не исключение.

Более того, в течение двух дней все сильнейшие «академисты» страны покажут свое мастерство в «сухой гребле».

Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске-1

Юрий Родионов, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:
Мы лидеров не освобождаем. У нас сейчас позиция очень жесткая в этом плане. Мы можем освободить лидера только в случае болезни или травмы.

У нас эти соревнования обязательны для всех возрастов, членов национальной команды, сборных команд, до 23, до 18.

Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске-4

В чемпионате принимают участие около 120 спортсменов. Причем среди участников как члены национальной сборной, так и ветераны гребли. Есть и паралимпийцы.

Для тренеров эти соревнования дают немало пищи для размышлений. Впереди большой соревновательный сезон, и уже сейчас, посреди зимы, надо думать над составом экипажей.

Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске-7

# Гребля # Юрий Родионов # Фотофакт

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