Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске
Новости Беларуси. Предновогодние дни – традиционное время проведения чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот декабрь не исключение.
Более того, в течение двух дней все сильнейшие «академисты» страны покажут свое мастерство в «сухой гребле».
Юрий Родионов, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:
Мы лидеров не освобождаем. У нас сейчас позиция очень жесткая в этом плане. Мы можем освободить лидера только в случае болезни или травмы.
У нас эти соревнования обязательны для всех возрастов, членов национальной команды, сборных команд, до 23, до 18.
В чемпионате принимают участие около 120 спортсменов. Причем среди участников как члены национальной сборной, так и ветераны гребли. Есть и паралимпийцы.
Для тренеров эти соревнования дают немало пищи для размышлений. Впереди большой соревновательный сезон, и уже сейчас, посреди зимы, надо думать над составом экипажей.