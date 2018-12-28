Около 120 спортсменов принимают участие в ЧБ по гребле на тренажёрах «Концепт» в Минске

Новости Беларуси. Предновогодние дни – традиционное время проведения чемпионата Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот декабрь не исключение. Более того, в течение двух дней все сильнейшие «академисты» страны покажут свое мастерство в «сухой гребле».

Юрий Родионов, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:

Мы лидеров не освобождаем. У нас сейчас позиция очень жесткая в этом плане. Мы можем освободить лидера только в случае болезни или травмы. У нас эти соревнования обязательны для всех возрастов, членов национальной команды, сборных команд, до 23, до 18.