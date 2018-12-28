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Анастасия Веремеенко и Виталий Лютыч признаны лучшими баскетболистами Беларуси

28 декабря 2018 12:18
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Новости Беларуси. Анастасия Веремеенко в десятый раз признана лучшей баскетболисткой страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В традиционном ежегодном голосовании ее отрыв от конуренток вышел ошеломительным.

Анастасия Веремеенко и Виталий Лютыч признаны лучшими баскетболистами Беларуси-1

За центровую турецкого «Фенербахче» отдали свои голоса 75 % респондентов. Опрос проводился среди специалистов, журналистов и игроков национальных сборных.

Вторую строчку в голосовании заняла Виктория Гаспер из минских «Цмоков». В мужском споре титул достался Виталию Лютычу, а лучшим тренером названа Наталья Трофимова – главком женской национальной сборной и столичного «Горизонта».

# Баскетбол # Анастасия Веремеенко # Фотофакт

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