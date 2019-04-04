В Беларуси создаётся научно-образовательный кластер «Интеллектуальные технологии в спорте»

Кластер будет создан силами сразу двух университетов. Первым откроют центр тестирования с уникальным оборудованием и беспроводными технологиями. Здесь смогут оценивать способности и потенциал спортсмена по самым различным параметрам.

Новости Беларуси. Соответствующий договор подписан 4 апреля в Минске в рамках Международной научно-практической конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Репкин, ректор БГУФК: Простыми словами – будет возможно, например, дать информацию для тренера, насколько те или иные нагрузки влияют на спортсмена. Перегружен спортсмен, или, наоборот, можно добавить. Можно будет смотреть на те или иные нюансы в техническом исполнении. Например, в плавании, легкой атлетике – во всех видах спорта.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ: Мы как специалисты технического направления видим такие возможности в части повышения эффективности спортсменов за счет оптимизации показателей движений. Мы эту тему хорошо знаем, для нас это обычная механика. Мы можем помочь спортсменам оптимизировать каждое их движение, чтобы каждое движение уносило долю секунды или какой-то еще параметр для достижения наилучшего результата.

Участникам кластера при обращении за помощью будет разработана программа тестирования подготовки спортсмена, проведен необходимый анализ. После получения результатов тренеры подберут методику для достижения результата. Работа ученых может проводиться как в лабораторных условиях, так и с выездом в любой город Беларуси.

Также планируется создать программу обучения тренеров современным технологиям, которые есть в мире. Цель – успешно применять научные разработки на практике.