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«Пламя мира» прибудет в Минск 17 июня. Как стартуют II Европейские игры

04 апреля 2019 09:57
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О старте II Европейских игр узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Наши II Европейские игры стартуют не здесь, они стартуют в далёком Риме и начнется этот процесс с самого начала мая. Именно там Беларуси передадут огонь, «Пламя мира», который будет путешествовать больше месяца, пока только доберётся до Минска. 17 июня «Пламя мира» прибудет в Минск, будет торжественная передача спортсменам-факелоносцам и на протяжении пяти дней ещё это «Пламя мира» будет путешествовать по нашим районам и по предприятиям города и только потом 21 июня на торжественном открытии мы увидим зажжённый факел именно на стадионе «Динамо».

# Европейские игры # Артем Цуран # Фотофакт # Игры

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