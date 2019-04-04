«Пламя мира» прибудет в Минск 17 июня. Как стартуют II Европейские игры

О старте II Европейских игр узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Наши II Европейские игры стартуют не здесь, они стартуют в далёком Риме и начнется этот процесс с самого начала мая. Именно там Беларуси передадут огонь, «Пламя мира», который будет путешествовать больше месяца, пока только доберётся до Минска. 17 июня «Пламя мира» прибудет в Минск, будет торжественная передача спортсменам-факелоносцам и на протяжении пяти дней ещё это «Пламя мира» будет путешествовать по нашим районам и по предприятиям города и только потом 21 июня на торжественном открытии мы увидим зажжённый факел именно на стадионе «Динамо».