Насколько готовы спортивные объекты к проведению II Европейских игр

Готов ли стадион «Динамо» к масштабному спортивному форуму и укомплектован ли штат, узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Подходя критично к той работе, которую мы делаем, то есть ещё те недоработки, которые мы планируем устранить в ближайшее время.

Что касается стадиона «Динамо», нельзя забывать, что это не только проведение соревнований по гимнастике, но это и церемония открытия.

Для того, чтобы мы после церемонии открытия стадион подготовили к проведению Игр, у организаторов будет меньше суток, поэтому тот ритм, который мы сейчас вырабатываем для подготовки стадиона после церемонии открытия, он будет достаточно напряжённым.