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Насколько готовы спортивные объекты к проведению II Европейских игр

04 апреля 2019 10:56
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Готов ли стадион «Динамо» к масштабному спортивному форуму и укомплектован ли штат, узнали у заместителя председателя Мингорисполкома в программе «Большой город».

Артём Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Подходя критично к той работе, которую мы делаем, то есть ещё те недоработки, которые мы планируем устранить в ближайшее время.

Что касается стадиона «Динамо», нельзя забывать, что это не только проведение соревнований по гимнастике, но это и церемония открытия.

Для того, чтобы мы после церемонии открытия стадион подготовили к проведению Игр, у организаторов будет меньше суток, поэтому тот ритм, который мы сейчас вырабатываем для подготовки стадиона после церемонии открытия, он будет достаточно напряжённым.

Насколько готовы спортивные объекты к проведению II Европейских игр-1

Что Вы можете сказать про остальные объекты, которые будут задействованы в городе для проведения соревнований?

Артем Цуран:
В городе будет участвовать непосредственно в проведении соревнований порядка 12 объектов. На самом деле, их готовность достаточно разная. Если мы находимся уже на стадионе «Динамо» как на построенном объекте, то у нас есть ряд спортивных объектов это наша Palova-Арена, где будут проходить игры по баскетболу, ещё в процессе реконструкции. В активной работе находится место для питания спортсменов в самой деревне спортсменов, что также требует постоянного контроля за ходом работы по возведению этого объекта.

# Европейские игры # Артем Цуран # Фотофакт

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