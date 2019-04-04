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В рамках подготовки к ЧМ Евгений Есаулов вызвал 30 хоккеистов на сбор в «Раубичи»

04 апреля 2019 09:42
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Новости Беларуси. Наша юниорская сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира в высшем дивизионе. Турнир стартует в Швеции уже 18 апреля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках подготовки к ЧМ Евгений Есаулов вызвал 30 хоккеистов на сбор в «Раубичи»-1

В рамках заключительной подготовки к предстоящему форуму Евгений Есаулов на сбор в «Раубичи» вызвал 30 хоккеистов, чуть позже к ним присоединятся еще восемь кандидатов. Среди них Владислав Барковский и Евгений Оксентюк, выступающие в белорусской экстралиге. Так же на кэмп вызван и Владислав Колячонок, который сейчас находится в тренировочном лагере национальной сборной. Ожидается, что тренерский штаб Андрея Сидоренко планирует задействовать юного защитника в товарищеском матче с россиянами.

В рамках подготовки к ЧМ Евгений Есаулов вызвал 30 хоккеистов на сбор в «Раубичи»-4

Что же до юниоров, то они померяется силами со сверстниками из Казахстана. А 10 апреля команда отправится в Швецию, где ее ожидают еще два спарринга – против России и Канады, а затем и сам чемпионат мира.

Уже в Швеции нашу команду усилят Игнат Белов и Матвей Курилович, они выступают в американских лигах. Беларусь на мировом форуме вошла в группу «А» вместе с дружинами Канады, Финляндии, Чехии и Швейцарии.

# Хоккей Беларуси # Евгений Есаулов # Фотофакт

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