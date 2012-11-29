Прямой эфир

В Беларуси проходит конкурс на лучший дизайн-проект стадиона «Динамо»

29 ноября 2012 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Конкурс на разработку дизайн-проекта минского стадиона «Динамо» проходит в Беларуси. Принять участие в нем могут как профессионалы, так и начинающие архитекторы. Предложения принимаются до 8 декабря. Затем их рассмотрит специальная комиссия.

Требования к проектам весьма серьезные. На стадионе должно быть футбольное поле с натуральным газоном, автоматическим поливом и подогревом, трибуны на 40 тысяч мест и пресс-центр. Все места должны быть с хорошей видимостью и комфортом для зрителя.

Авторам работ необходимо предусмотреть и вопросы безопасности, системы искусственного освещения, а также акустику. А  в подтрибунных помещениях необходимо разместить паркинг, рестораны, магазины, а также спортивные залы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Конкурс # Дизайн

Другие новости рубрики

Все новости
Ренан Брессан, полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси, перешел в «Аланию» из Владикавказа
27 ноября 2012 10:44

Ренан Брессан, полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси, перешел в «Аланию» из Владикавказа

Чемпионат по мини-футболу среди католических священников прошел в Лиде
26 ноября 2012 17:19

Чемпионат по мини-футболу среди католических священников прошел в Лиде

Беларусь взяла бронзу на Кубке мира по спортивным танцам в Минске
26 ноября 2012 16:23

Беларусь взяла бронзу на Кубке мира по спортивным танцам в Минске