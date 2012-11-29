В Беларуси проходит конкурс на лучший дизайн-проект стадиона «Динамо»

Новости Беларуси. Конкурс на разработку дизайн-проекта минского стадиона «Динамо» проходит в Беларуси. Принять участие в нем могут как профессионалы, так и начинающие архитекторы. Предложения принимаются до 8 декабря. Затем их рассмотрит специальная комиссия.

Требования к проектам весьма серьезные. На стадионе должно быть футбольное поле с натуральным газоном, автоматическим поливом и подогревом, трибуны на 40 тысяч мест и пресс-центр. Все места должны быть с хорошей видимостью и комфортом для зрителя.

Авторам работ необходимо предусмотреть и вопросы безопасности, системы искусственного освещения, а также акустику. А в подтрибунных помещениях необходимо разместить паркинг, рестораны, магазины, а также спортивные залы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.