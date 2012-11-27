Ренан Брессан, полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси, перешел в «Аланию» из Владикавказа

Новости Беларуси. 24-летний полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан заключил соглашение с владикавказской «Аланией». Контракт подписан на 3,5 года, хотя еще 27 ноября уроженцу Бразилии предстоит продолжение медосмотра.

28 ноября Брессан вылетит из Москвы в Германию, где присоединится к БАТЭ, готовящемуся к заключительному поединку группового раунда Лиги чемпионов – 5 декабря с мюнхенской «Баварией».

К «Алании» Брессан присоединится 15 января, когда североосетинская команда начнет после отпуска подготовку ко второй части российского первенства. На данный момент «Алания» занимает 15 место в российской Премьер-лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Глава правления БАТЭ Анатолий Капский рассказал: «Мы очень благодарны Ренану за те годы, которые он провел в БАТЭ. Мы будем искренне за него болеть. И он для нас навсегда останется своим.

Вместе с тем мы понимаем, что суть футбольного бизнеса состоит в том, что кто-то уходит, а кто-то приходит. Считаю, БАТЭ обладает достаточно сильным составом, чтобы справиться с этим уходом».