Беларусь взяла бронзу на Кубке мира по спортивным танцам в Минске

Сразу две танцевальные премьеры. Беларусь впервые приняла крупнейший международный форум – Кубок мира по спортивным танцам в европейской программе среди профессионалов. И впервые белорусский дуэт в нем завоевал бронзовую медаль. Это самый высокий результат наших спортсменов на подобных соревнованиях.

Им предсказывали четвертое, а они «дотанцевали» до третьего места. Оставив позади сильнейших соперников из России.

Михаил Павлинов, судья международной категории, тренер Владислава Ивановича и Ольги Трибушевской:

Это престижно не только для танцевального спорта, но и для страны в целом.

Белорусского судьи не было, кстати, в этот раз в бригаде на Кубке мира. Были иностранные судьи, это тоже очень важно, что они посмотрели и уровень организации, и наших прекрасных болельщиков, зал был полный.

Первый Кубок мира по спортивным танцам среди профессионалов в Беларуси и самый высокий результат в этих соревнованиях в нашей танцевальной истории. Свою роль сыграли и родные стены, и поддержка зала. В то же время возросла ответственность.

Владислав Иванович, бронзовый призер Кубка мира-2012 по спортивным танцам в европейской программе среди профессионалов:

У нас были очень сильные соперники, и не только впереди нас, но и позади.

Ольга Трибушевская, бронзовый призер Кубка мира-2012 по спортивным танцам в европейской программе среди профессионалов:

Мы, безусловно, очень рады, что мы принесли Беларуси бронзовую медаль в Кубке мира.

Впрочем, почивать на лаврах Владиславу и Ольге некогда. Ни дня без тренировок. Они уже готовятся к чемпионату мира, который в феврале пройдет в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Трибушевская, бронзовый призер Кубка мира-2012 по спортивным танцам в европейской программе среди профессионалов:

Заболела все-таки на турнире, где-то меня просквозило. Но все равно это никак не должно сказываться на тренировках.

Она из Минска, он из Гродно. Встретились на столичном турнире. На тот момент и Владислав, и Ольга – оба были без пары. И вот уже почти восемь лет неразлучно «кружатся» в дуэте.

Ольга Трибушевская, бронзовый призер Кубка мира-2012 по спортивным танцам в европейской программе среди профессионалов:

Это первый мой партнер, с которым я так долго танцую. Больше двух лет со мной еще никто не танцевал.

Влад рассказывал, что у него такая же ситуация.

На завтрак – фокстрот, на обед – танго, на ужин – вальс. А ведь оба танцора – дипломированные экономисты. Сейчас получают второе высшее по специальности «тренер» в Университете физкультуры. Друг друга поддерживают не только в танце – во всем.

Владислав Иванович, бронзовый призер Кубка мира-2012 по спортивным танцам в европейской программе среди профессионалов:

Партнершам в конкурсном платье тяжело достать до туфель, чтобы почистить. Поэтому помогаю.

У Владислава и Ольги на двоих внушительный список наград. Только за период, что танцевали в любительской категории, четыре раза становились чемпионами Беларуси. Они же – двукратные финалисты чемпионата Европы, финалисты Кубка Европы, а теперь и бронзовые призеры Кубка мира.

Ольга Трибушевская, бронзовый призер Кубка мира-2012 по спортивным танцам в европейской программе среди профессионалов:

У нас Влад более спокойный, а я взрывная.

Владислав Иванович, бронзовый призер Кубка мира-2012 по спортивным танцам в европейской программе среди профессионалов:

Где-то приходилось работать со спортивным психологом. Но это, скажем так, обязательная часть программы.

На двоих – один график и один спортивный путь. А свои мечты пара держит в секрете.