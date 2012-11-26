Чемпионат по мини-футболу среди католических священников прошел в Лиде

Новости Беларуси. Семинарист против митрополита, священник-игрок и молитва вместо футбольного гимна. 26 ноября в Гродненской области прошел первый турнир католических священников по мини-футболу. Свою команду представили все белорусские епархии. На поле вышли семинаристы, священники и даже митрополит Тадеуш Кондрусевич.

В начале игры вместо привычного гимна футболисты и болельщики вместе поют молитву. Шесть футбольных команд со всей Беларуси собрались 26 ноября в Лиде на необычный турнир. Игроки – католические священники, зрители – семинаристы и прихожане. Такой чемпионат по мини-футболу в республике проходит впервые, но в других странах имеет глубокую историю. Своя команда создана даже в Ватикане.

Виталий Добролович, ксендз Гродненской епархии:

Организовали такой прекрасный турнир среди духовенства. Естественно, болею за свою команду Гродненской епархии, надеюсь на победу. Но самое главное, это то, что есть возможность съехаться всем священникам вместе, посмотреть друг на друга не только со стороны духовной, когда встречаешься на молитвах, но и когда встречаешься в простой жизни.

К первому турниру, пусть даже и любительскому, участники готовились основательно. Семинарист Денис Бразинский тренировкам посвящал все свободное время. Футбол, признается молодой человек, помогает будущим священникам научится работать в команде. А это немаловажно для служения в приходах.

Денис Бразинский, клирик Высшей духовной семинарии Гродно:

Священники – это тоже люди. Виды спорта, особенно футбол, в семинарии очень поддерживаются, мы играем в свободное время.

Конечно, были тренировки постоянные. Это интересно для нас. То есть соперничество в физическом плане и одновременно дружба.

Игра в футбол, утверждают священники, объединяет все католическое духовенство. Только здесь простой семинарист может сыграть вместе с митрополитом и даже обыграть его.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, Митрополит Минско-Могилевский:

Для простых людей святар – гэта найбольш чалавек, які моліцца, які знаходзіцца ў храме. Яго бачаць з малітвай. Але калі бачаць, як ён займаецца спортам. Я вельмі часта на ровары езжу ў Мінску. Усе вітаюць. Мы такія, як і іншыя, гэтым мы ўносім Евангелле у народ. І, думаю, што такія спаборніцтвы будуць спрыяць таксама евангелізацыі.

Футбольный матч католических священников – это две команды любителей на поле и зрители на трибунах. Правда, по накалу страстей эта игра ничем не отличается от профессиональных турниров.

Отстаивать честь своей епархии на футбольном поле католические священники будут каждый год. Такой турнир планируют сделать традиционным. А победители, кроме звания лучших ксендзов-футболистов, смогут представлять нашу страну на аналогичных международных соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.