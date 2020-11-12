В Belarus Ladies Cup уже определились лидеры групп

Новости Беларуси. В Минске продолжается Belarus Ladies Cup. В соревнованиях принимает участие ближайший резерв национальной сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего стартовали 10 человек: в двух подгруппах по 5 спортсменок. Игры проходят по круговой системе. Из каждой пятерки в полуфинал выйдут двое, набравшие наибольшее количество очков.

12 ноября поединки продолжились сразу на четырех кортах. В трудовой борьбе – именно так можно охарактеризовать эти противостояния. К слову, двум парам итог матча пришлось выяснять в трех сетах.