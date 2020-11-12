Прямой эфир

В Belarus Ladies Cup уже определились лидеры групп

12 ноября 2020 21:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске продолжается Belarus Ladies Cup. В соревнованиях принимает участие ближайший резерв национальной сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Belarus Ladies Cup уже определились лидеры групп-1

Всего стартовали 10 человек: в двух подгруппах по 5 спортсменок. Игры проходят по круговой системе. Из каждой пятерки в полуфинал выйдут двое, набравшие наибольшее количество очков.

12 ноября поединки продолжились сразу на четырех кортах. В трудовой борьбе – именно так можно охарактеризовать эти противостояния. К слову, двум парам итог матча пришлось выяснять в трех сетах.

В Belarus Ladies Cup уже определились лидеры групп-4

На данный момент Шалимар Тальби лидирует в первой группе, а Юлия Готовко – во второй.

14 ноября состоятся полуфинальные игры, а победитель турнира определится 15 ноября.

# Теннис # Шалимар Тальби # Юлия Готовко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Кубке Беларуси по волейболу определились все четыре полуфиналиста
12 ноября 2020 21:27

В Кубке Беларуси по волейболу определились все четыре полуфиналиста

Анна Терех выиграла серебро на чемпионате Европы по велоспорту на треке
12 ноября 2020 13:33

Анна Терех выиграла серебро на чемпионате Европы по велоспорту на треке

«Цмоки» проиграли греческому АЕКу в Лиге чемпионов
12 ноября 2020 13:31

«Цмоки» проиграли греческому АЕКу в Лиге чемпионов