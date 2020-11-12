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В Кубке Беларуси по волейболу определились все четыре полуфиналиста

12 ноября 2020 21:27
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Новости Беларуси. Определена четверка сильнейших. В розыгрыше Кубка Беларуси по волейболу стал известен последний полуфиналист, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В 1/2 финала турнира вышел витебский «Марко-ВГТУ». На стадии четвертьфинала северяне одолели обуховский «Легион». Оба матча между командами завершились со счетом 3:2.

В Кубке Беларуси по волейболу определились все четыре полуфиналиста -1

На следующем этапе клуб из Витебска постарается навязать борьбу минскому «Строителю». А в другом полуфинале встретятся солигорский «Шахтер» и гомельская «Энергия». Матчи состоятся 11-13 декабря на столичной «Чижовка-Арене».

Отметим, произошли изменения в календаре мужского чемпионата. Игра между «МАПИДом» и «Легионом», запланированная на 14 ноября, перенесена на более поздний срок ввиду инфекции у нескольких игроков минчан.

# Волейбол

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