«Цмоки» проиграли греческому АЕКу в Лиге чемпионов

Белорусы на выезде не совладали с греческим АЕКом. «Драконы» оставили за собой первую четверть, однако на этом их геройства закончились. Хозяева сумели не только ликвидировать отставание, но и победить с хорошим перевесом – 95:69. У нас самым полезным оказался Салаш, набравший 16 очков.

Следующий матч «Цмоки» проведут 15 ноября. Это будет дуэль в рамках Лиги ВТБ с эстонским «Калевом».