Прямой эфир

«Цмоки» проиграли греческому АЕКу в Лиге чемпионов

12 ноября 2020 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первое поражение на групповом этапе баскетбольной Лиги чемпионов потерпели «Цмоки», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки» проиграли греческому АЕКу в Лиге чемпионов-1

Белорусы на выезде не совладали с греческим АЕКом. «Драконы» оставили за собой первую четверть, однако на этом их геройства закончились. Хозяева сумели не только ликвидировать отставание, но и победить с хорошим перевесом – 95:69. У нас самым полезным оказался Салаш, набравший 16 очков.

Следующий матч «Цмоки» проведут 15 ноября. Это будет дуэль в рамках Лиги ВТБ с эстонским «Калевом».

# Баскетбол # Максим Салаш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
5 шайб за 11 минут. Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» в матче КХЛ
11 ноября 2020 20:51

5 шайб за 11 минут. Минское «Динамо» разгромило «Сибирь» в матче КХЛ

Организатор Belarus Ladies Cup: интересно наблюдать за девчонками, они соскучились по соревнованиям, это видно
11 ноября 2020 20:49

Организатор Belarus Ladies Cup: интересно наблюдать за девчонками, они соскучились по соревнованиям, это видно

Сборная Беларуси по футболу в товарищеском матче уступила румынской
11 ноября 2020 20:46

Сборная Беларуси по футболу в товарищеском матче уступила румынской