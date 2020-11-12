Анна Терех выиграла серебро на чемпионате Европы по велоспорту на треке

Новости Беларуси. Анна Терех стала серебряным призером чемпионата Европы по велоспорту на треке. Турнир начался в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Анна Терех стала серебряным призером чемпионата Европы по велоспорту на треке. Турнир начался в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска оказалась на пьедестале по итогам скрэтча. При этом по ходу дистанции она лидировала, но на последнем повороте позволила себя обойти.
Всего же на континентальном первенстве будет разыграно 22 комплекта наград.