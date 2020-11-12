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Анна Терех выиграла серебро на чемпионате Европы по велоспорту на треке

12 ноября 2020 13:33
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Новости Беларуси. Анна Терех стала серебряным призером чемпионата Европы по велоспорту на треке. Турнир начался в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Терех выиграла серебро на чемпионате Европы по велоспорту на треке-1

Белоруска оказалась на пьедестале по итогам скрэтча. При этом по ходу дистанции она лидировала, но на последнем повороте позволила себя обойти.

Анна Терех выиграла серебро на чемпионате Европы по велоспорту на треке-4

Всего же на континентальном первенстве будет разыграно 22 комплекта наград.

# Спортивные соревнования # Анна Терех # Фотофакт

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