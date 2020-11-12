Анна Терех выиграла серебро на чемпионате Европы по велоспорту на треке

Новости Беларуси. Анна Терех стала серебряным призером чемпионата Европы по велоспорту на треке. Турнир начался в Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска оказалась на пьедестале по итогам скрэтча. При этом по ходу дистанции она лидировала, но на последнем повороте позволила себя обойти.