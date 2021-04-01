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В АХЛ дебютировали белорусские хоккеисты Сергей Сапего и Алексей Протас

01 апреля 2021 18:14
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Новости Беларуси. Внимание белорусских поклонников хоккея было приковано ко второй по значимости заокеанской лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В АХЛ дебютировали сразу два наших соотечественника.

В АХЛ дебютировали белорусские хоккеисты Сергей Сапего и Алексей Протас-1

Первый матч за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарс» проводил Алексей Протас. Белорусский форвард выходил на лед в третьем звене и закончил матч с показателем полезности -1. Его команда уступила «Лихай Вэлли» – 1:4.

В составе «Фантомс» играл еще один белорус Максим Сушко. Наш нападающий нанес три броска по воротам, но очков не набрал.

В АХЛ дебютировали белорусские хоккеисты Сергей Сапего и Алексей Протас-4

Также за «Торонто Марлис» дебютировал Сергей Сапего. В первой игре с участием белоруса его команда обыграла «Стоктон Хит» – 5:2. Наш защитник выступал во второй паре и результативными действиями не отметился.

# Хоккей # Алексей Протас # Сергей Сапего # Максим Сушко # Фотофакт

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