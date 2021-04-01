В АХЛ дебютировали белорусские хоккеисты Сергей Сапего и Алексей Протас

Новости Беларуси. Внимание белорусских поклонников хоккея было приковано ко второй по значимости заокеанской лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В АХЛ дебютировали сразу два наших соотечественника.

Первый матч за фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарс» проводил Алексей Протас. Белорусский форвард выходил на лед в третьем звене и закончил матч с показателем полезности -1. Его команда уступила «Лихай Вэлли» – 1:4.

В составе «Фантомс» играл еще один белорус Максим Сушко. Наш нападающий нанес три броска по воротам, но очков не набрал.