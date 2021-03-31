Теннис. Юлия Готовко и Шалимар Тальби прошли в четвертьфинал турнира ITF в Дубае

Новости Беларуси. В Дубае продолжается женский теннисный турнир серии ITF. По сетке одиночного разряда продвигаются и две белоруски, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четвертьфинал соревнований вышли Юлия Готовко и Шалимар Тальби. 31 марта Юлия была сильнее россиянки Валерии Савиных, а Шалимар обыграла итальянку Бианку Турати. Свои поединки наши девушки провели очень похожим образом – обе выиграли стартовые партии со счетом 7:5, а вторые взяли уже с крупным счетом – 6:0 и 6:2 соответственно.

Соперницей Готовко по 1/4 финала будет Элица Костова из Болгарии, а Тальби сразится с британкой Джоди Беррейдж.