«Мы вправе будем спрашивать с наших футболистов, тренеров за результат». МТЗ стал официальным партнёром ФК «Минск»

Новости Беларуси. Минский тракторный завод стал официальным партнером футбольного клуба «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 апреля свои подписи под договором поставили генеральный директор МТЗ Виталий Вовк и председатель «горожан» Игорь Шлойдо. Инициатором сотрудничества выступило руководство клуба.

Как подчеркнули руководители, эта коллаборация выгодна для обеих сторон. Столичный клуб делает ставку на подготовку и развитие молодых футбольных талантов, то есть работает на перспективу. Такая же философия и у одного из крупнейших предприятий страны. Оба руководителя отметили, что совместные усилия будут направлены на развитие детского спорта и улучшение результатов команд футбольного клуба «Минск». Первые шаги в сотрудничестве уже определены: планируется, что в 2021 году МТЗ поможет «Минску» с укладкой трех искусственных полей.

Игорь Шлойдо, председатель футбольного клуба «Минск»:

Это и экипировка, и участие в соревнованиях, и улучшение инфраструктуры – конечно, для этого требуются, что тут говорить, средства. И очень рады, что тракторный завод откликнулся и решил помочь в этих направлениях, чтобы мы действительно улучшили свои результаты. Самое главное, что мы начинаем жестко и твердо в развитии и в поддержке детского и мужского футбола.

Виталий Вовк, генеральный директор ОАО «МТЗ»:

Нас только в Минске 16,5 тысячи болельщиков, и мы вправе будем спрашивать с наших футболистов, тренеров за результат. Поэтому у них будет большая ответственность на этот сезон.