Виктор Бекша о матче с ВК «Строитель»: на контратаке здорово сыграли, на тройном блоке забивали много важных мячей

Новости Беларуси. Волейбольный «Шахтер» все ближе к пятому чемпионству подряд. Во втором матче финальной серии «горняки» вновь переиграли минский «Строитель», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первой партии команды шли мяч в мяч, но в концовке солигорчанам удалось оторваться – 25:20. А вот в двух следующих сетах сопротивление минчан было куда менее ощутимым – 25:15 и 25:16. Финальная серия длится до трех побед, а это значит, что до очередного золота солигорчанам остался один шаг.

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:

Мы выбили соперника из приема, они атаковали на высоких мячах. Повторюсь, это способствовало тому, что мы много мячей достали в защите. И на контратаке здорово сыграли, на тройном блоке забивали много важных мячей, вот это поспособствовало. Но мы понимаем: сегодня подача полетела, мы должны играть не только от одной подачи. Настраиваемся на третью игру. Психология много будет чего значить в этих играх, в третьей игре особенно.

Андрей Радюк, доигровщик ВК «Шахтер»:

Нам было намного проще играть уже против «Минска», в течение трех партий удавалось держать этот прессинг, поэтому в принципе и по счету так легко получилось. Очень рады, что удалось сохранить какой-то запас сил, потому что через три дня у нас предстоит еще одна игра. Будем готовиться к следующей игре.