Уже второе золото на чемпионате. Белорусские батутисты оказались лучшими в синхронных прыжках среди мужчин

Новости Беларуси. Белорусские батутисты оказались лучшими в синхронных прыжках среди мужчин на 35-м чемпионате мира в Баку. Соперники оказались бессильны перед мастерством наших парней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дуэт набрал почти 53 балла. Это лучшие цифры дня. Они позволили Андрею Буйлову, Олегу Рабцау обойти атлетов из Германии и Франции и подняться на высшую ступень пьедестала. С победой белорусов поздравил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Это уже второе наше золото на турнире. 19 ноября белорусский квартет оказался недосягаем в команде. Продолжаем болеть за наших спортсменов и ждем новые медали. Чемпионат завершится уже 21 ноября командным многоборьем и индивидуальными прыжками.