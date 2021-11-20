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Уже второе золото на чемпионате. Белорусские батутисты оказались лучшими в синхронных прыжках среди мужчин

20 ноября 2021 19:52
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Новости Беларуси. Белорусские батутисты оказались лучшими в синхронных прыжках среди мужчин на 35-м чемпионате мира в Баку. Соперники оказались бессильны перед мастерством наших парней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Уже второе золото на чемпионате. Белорусские батутисты оказались лучшими в синхронных прыжках среди мужчин-1

Дуэт набрал почти 53 балла. Это лучшие цифры дня. Они позволили Андрею Буйлову, Олегу Рабцау обойти атлетов из Германии и Франции и подняться на высшую ступень пьедестала. С победой белорусов поздравил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко. Это уже второе наше золото на турнире. 19 ноября белорусский квартет оказался недосягаем в команде. Продолжаем болеть за наших спортсменов и ждем новые медали. Чемпионат завершится уже 21 ноября командным многоборьем и индивидуальными прыжками.

# Спортивные соревнования # Андрей Буйлов # Олег Рабцау # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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