Крэйг Вудкрофт о победном матче с Австрией: «Каждый из нас стал действовать на команду»

Надежду на спасение подарил Стась. Затем проявил себя Шарангович. И белорусы уже впереди. Но это еще не все. Принс и Платт добивают полностью деморализованного соперника. 5:0 – блестящий отрезок в исполнении команды Вудкрофта. Даже имея запас прочности, белорусские хоккеисты не стали играть на удержание счета. Но больше голов не было. 5:2 по итогам 60 минут.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Что случилось в раздевалке в первом перерыве? Мы не поддались панике. Каждый из нас вспомнил, что является частью команды. Внутри раздевалки мы обменялись мнениями, что нам нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, вернуться в игру. Мы несколько изменили свои пятерки и начали делать все для результата. Вчера у нас было около 50 бросков, но так и не смогли найти путей для захождения шайбы в ворота. Сегодня же мы смогли показать, что мы команда. Каждый из нас стал действовать на команду, мы хорошо играли в давлении и смогли забросить важные голы.