Крэйг Вудкрофт о победном матче с Австрией: «Каждый из нас стал действовать на команду»

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу в олимпийском квалификационном турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Повержена была сборная Австрии.
Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу в олимпийском квалификационном турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Повержена была сборная Австрии.
Матч выдался далеко не безоблачным. За первые 20 минут наши парни пропустили дважды, оказавшись в весьма щекотливой ситуации. Но во втором периоде пришло время раскрываться. Разозлившись в первую очередь на себя, хоккеисты начали действовать так, как подобает возможным участникам Олимпийских игр – мощно и созидательно.
Надежду на спасение подарил Стась. Затем проявил себя Шарангович. И белорусы уже впереди. Но это еще не все. Принс и Платт добивают полностью деморализованного соперника. 5:0 – блестящий отрезок в исполнении команды Вудкрофта. Даже имея запас прочности, белорусские хоккеисты не стали играть на удержание счета. Но больше голов не было. 5:2 по итогам 60 минут.
Третий матч белорусы проведут 29 августа против словаков.
Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Что случилось в раздевалке в первом перерыве? Мы не поддались панике. Каждый из нас вспомнил, что является частью команды. Внутри раздевалки мы обменялись мнениями, что нам нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, вернуться в игру. Мы несколько изменили свои пятерки и начали делать все для результата. Вчера у нас было около 50 бросков, но так и не смогли найти путей для захождения шайбы в ворота. Сегодня же мы смогли показать, что мы команда. Каждый из нас стал действовать на команду, мы хорошо играли в давлении и смогли забросить важные голы.