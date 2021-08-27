Прямой эфир

Крэйг Вудкрофт о победном матче с Австрией: «Каждый из нас стал действовать на команду»

27 августа 2021 20:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею одержала первую победу в олимпийском квалификационном турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Повержена была сборная Австрии.

Крэйг Вудкрофт о победном матче с Австрией: «Каждый из нас стал действовать на команду»-1

Матч выдался далеко не безоблачным. За первые 20 минут наши парни пропустили дважды, оказавшись в весьма щекотливой ситуации. Но во втором периоде пришло время раскрываться. Разозлившись в первую очередь на себя, хоккеисты начали действовать так, как подобает возможным участникам Олимпийских игр – мощно и созидательно.

Крэйг Вудкрофт о победном матче с Австрией: «Каждый из нас стал действовать на команду»-4

Надежду на спасение подарил Стась. Затем проявил себя Шарангович. И белорусы уже впереди. Но это еще не все. Принс и Платт добивают полностью деморализованного соперника. 5:0 – блестящий отрезок в исполнении команды Вудкрофта. Даже имея запас прочности, белорусские хоккеисты не стали играть на удержание счета. Но больше голов не было. 5:2 по итогам 60 минут.

Третий матч белорусы проведут 29 августа против словаков.

Крэйг Вудкрофт о победном матче с Австрией: «Каждый из нас стал действовать на команду»-7

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Что случилось в раздевалке в первом перерыве? Мы не поддались панике. Каждый из нас вспомнил, что является частью команды. Внутри раздевалки мы обменялись мнениями, что нам нужно сделать, чтобы исправить ситуацию, вернуться в игру. Мы несколько изменили свои пятерки и начали делать все для результата. Вчера у нас было около 50 бросков, но так и не смогли найти путей для захождения шайбы в ворота. Сегодня же мы смогли показать, что мы команда. Каждый из нас стал действовать на команду, мы хорошо играли в давлении и смогли забросить важные голы.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Андрей Стась # Егор Шарангович # Шейн Принс # Джефф Платт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Важна сопричастность». Республиканская акция «Соберём портфель вместе» продолжается в Беларуси
27 августа 2021 15:31

«Важна сопричастность». Республиканская акция «Соберём портфель вместе» продолжается в Беларуси

Теннис. Юлия Готовко выбыла во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США
27 августа 2021 15:26

Теннис. Юлия Готовко выбыла во втором раунде квалификации Открытого чемпионата США

Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Кубка мира U18
27 августа 2021 15:25

Мужская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал Кубка мира U18