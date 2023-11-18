Уверенность и координация. Почему девушки выбирают бокс вместо фитнеса?

Марина Дрозд пришла в этот вид спорта лишь год назад, но уже уверенно бьет прямо в цель.

Марина Дрозд, увлекается кикбоксингом:

В прошлом ноябре я начала, с удовольствием хожу на тренировки два раза в неделю. Мне говорили, что бокс помогает держать фигуру в форме. Нашла занятия кикбоксингом, боксом. Меня это заинтересовало по видео. Тренер занимался с девушками, со стороны это было очень красиво. Решила записаться на пробную тренировку.