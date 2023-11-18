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Уверенность и координация. Почему девушки выбирают бокс вместо фитнеса?

18 ноября 2023 12:38
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Хук справа, хук слева. Раунд. Невероятно, но факт: растет количество девушек, которые выбирают занятия боксом вместо традиционного фитнеса. Хрупкие леди боксируют не хуже мужчин.

Уверенность и координация. Почему девушки выбирают бокс вместо фитнеса?-1

Марина Дрозд пришла в этот вид спорта лишь год назад, но уже уверенно бьет прямо в цель.

Уверенность и координация. Почему девушки выбирают бокс вместо фитнеса?-4

Марина Дрозд, увлекается кикбоксингом:
В прошлом ноябре я начала, с удовольствием хожу на тренировки два раза в неделю. Мне говорили, что бокс помогает держать фигуру в форме. Нашла занятия кикбоксингом, боксом. Меня это заинтересовало по видео. Тренер занимался с девушками, со стороны это было очень красиво. Решила записаться на пробную тренировку.

Уверенность и координация. Почему девушки выбирают бокс вместо фитнеса?-7

Юлиан Борисов, мастер спорта международного класса, тренер:
Девушек тренируется очень много. Даже, наверное, в соотношении 60 на 40. Больше девушек, чем парней.

Далее смотрите в видео

# Кикбоксинг # Валерия Яскевич # Фотофакт

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