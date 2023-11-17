Прямой эфир

«Динамо-Шинник» проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче МХЛ

17 ноября 2023 19:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата МХЛ провели хоккеисты «Динамо-Шинника», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В гости в Бобруйск наведался лидер Золотого дивизиона Западной конференции – «Локомотив» из Ярославля.

«Динамо-Шинник» проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче МХЛ-1

Команде Андрея Михалева пока не удается домашняя серия. В трех поединках белорусская дружина уже потерпела поражения. А 17 ноября было зафиксировано четвертое.

В первом периоде «Локомотив» забросил одну шайбу, а во второй 20-минутке отличился трижды. В заключительном отрезке матча соперники обменялись точными бросками. Автором единственной шайбы у белорусов стал Степан Звягин. В результате «Локомотив» выиграл со счетом 5:1.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тяжёлая атлетика. Белорусы завоевали золото и серебро в сумме двоеборья на первенстве России
17 ноября 2023 19:40

Тяжёлая атлетика. Белорусы завоевали золото и серебро в сумме двоеборья на первенстве России

Во Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти Ларисы Годиевой
17 ноября 2023 19:28

Во Дворце художественной гимнастики стартовал Международный турнир памяти Ларисы Годиевой

Марина Мулярчик заработала бронзовую награду молодёжного чемпионата Европы по боксу
17 ноября 2023 19:02

Марина Мулярчик заработала бронзовую награду молодёжного чемпионата Европы по боксу