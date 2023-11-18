Смольский и Лобастов стали призёрами масс-старта Международной лиги биатлона в Ханты-Мансийске

Старту в новом сезоне белорусские биатлонисты отсалютовали серебряной и бронзовой наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ханты-Мансийске впервые в истории проходит Международная лига биатлона, в котором принимают участие сильнейшие спортсмены Беларуси и России.

Победителем дебютной гонки масс-старта у мужчин стал россиянин Карим Халили. В драматичной финишной развязке быстрее оказался именно представитель России. Белорус Антон Смольский – серебряный призер, а бронзовая медаль досталось нашему Никите Лобастову.