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Тяжёлая атлетика. Белорусы завоевали золото и серебро в сумме двоеборья на первенстве России

17 ноября 2023 19:40
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В Майкопе продолжается первенство России по тяжелой атлетике, в котором принимают участие и белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тяжёлая атлетика. Белорусы завоевали золото и серебро в сумме двоеборья на первенстве России-1

Сегодня, 17 ноября, на пьедестал почета поднялись два наших штангиста. В весовой категории до 81 килограммов у атлетов до 18 лет чемпионом стал Иван Егоров. В рывке белорус показал лучший результат 138 килограммов, в толчке он также был первым, подняв 165 килограммов, итоговая сумма составила 303 килограмма. В этой же категории серебро в активе Давида Корытича – в рывке он поднял 137 килограммов – это второй результат, в толчке смог взять 165. И всего один килограмм уступил чемпиону в сумме двоеборья.

# Тяжелая атлетика # Фотофакт

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