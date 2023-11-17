Тяжёлая атлетика. Белорусы завоевали золото и серебро в сумме двоеборья на первенстве России

Сегодня, 17 ноября, на пьедестал почета поднялись два наших штангиста. В весовой категории до 81 килограммов у атлетов до 18 лет чемпионом стал Иван Егоров. В рывке белорус показал лучший результат 138 килограммов, в толчке он также был первым, подняв 165 килограммов, итоговая сумма составила 303 килограмма. В этой же категории серебро в активе Давида Корытича – в рывке он поднял 137 килограммов – это второй результат, в толчке смог взять 165. И всего один килограмм уступил чемпиону в сумме двоеборья.