Новости по тегу #Кикбоксинг

Тренировочный график перед Кубком мира был у наших ребят очень плотным.
За медали поспорят сильнейшие бойцы из четырех стран и более 600 участников.
Об успешном выступлении рассказали зампредседателя Белорусской федерации кикбоксинга Сергей Хмельков и чемпион мира Максим Сподаренко.
Белорус Нечитайло победил японца Катасиму в бою за звание чемпиона мира по кикбоксингу WKF.
Более 500 бойцов из 22 стран прибыли в спорткомплекс «Стайки», где сразятся за главный трофей.
Кикбоксинг на татами включает в себя три вида. Поинт-файтинг – это дисциплина до первого удара. Лайт-контакт – это классика, но на татами. И кик-лайт, где разрешены удары по ногам.
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