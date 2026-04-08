Прямой эфир

Новости по тегу #Кикбоксинг

Белорусские кикбоксеры, выступающие на татами, готовятся к главным стартам сезона
08 апреля 2026 17:47

Белорусские кикбоксеры, выступающие на татами, готовятся к главным стартам сезона

Международный турнир по кикбоксингу для кадетов и юношей «Аллазов Кап» прошел в «Стайках»
28 ноября 2025 20:00

Международный турнир по кикбоксингу для кадетов и юношей «Аллазов Кап» прошел в «Стайках»

7 золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу! Как белорусы добились триумфа – интервью
13 ноября 2025 09:33

7 золотых медалей на чемпионате мира по кикбоксингу! Как белорусы добились триумфа – интервью

Более 500 спортсменов из 22 стран! Как прошёл Кубок мира по кикбоксингу WKF в «Стайках»?
21 сентября 2025 18:57

Более 500 спортсменов из 22 стран! Как прошёл Кубок мира по кикбоксингу WKF в «Стайках»?

Неделя зрелищных боев и поединок за титул WKF – Беларусь принимает Кубок мира по кикбоксингу
17 сентября 2025 20:06

Неделя зрелищных боев и поединок за титул WKF – Беларусь принимает Кубок мира по кикбоксингу

Кикбоксинг на татами – в Беларуси набирает популярность новый вид единоборств
23 марта 2025 18:50

Кикбоксинг на татами – в Беларуси набирает популярность новый вид единоборств

В Стайках пройдут первенство и чемпионат Беларуси по кикбоксингу
29 ноября 2023 14:43

В Стайках пройдут первенство и чемпионат Беларуси по кикбоксингу

Уверенность и координация. Почему девушки выбирают бокс вместо фитнеса?
18 ноября 2023 12:38

Уверенность и координация. Почему девушки выбирают бокс вместо фитнеса?

«Настоящее противостояние – бойцовское, кость в кость». Минск примет международный турнир по кикбоксингу
14 февраля 2023 15:27

«Настоящее противостояние – бойцовское, кость в кость». Минск примет международный турнир по кикбоксингу

«Для меня это жизнь». Почему белорусские кикбоксеры идут в этот суровый спорт?
02 октября 2022 21:02

«Для меня это жизнь». Почему белорусские кикбоксеры идут в этот суровый спорт?

«Есть свои чемпионы». В сборной Беларуси по кикбоксингу прибавилось два титулованных бойца
28 сентября 2022 21:06

«Есть свои чемпионы». В сборной Беларуси по кикбоксингу прибавилось два титулованных бойца

«Чемпионат республики послужит отбором». В «Стайках» отбирают кикбоксеров для турнира в Кемерово
28 сентября 2022 15:25

«Чемпионат республики послужит отбором». В «Стайках» отбирают кикбоксеров для турнира в Кемерово