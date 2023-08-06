«Уровень выше чемпионата мира!» Белорусские борцы о II Играх стран СНГ

Белорус Павел Глинчук взял бронзу в греко-римской борьбе на II Играх стран СНГ. Позвали его и главного тренера сборной Виктора Сосуновского в студию «Спорттаймера». Чем запомнятся Игры белорусским спортсменам и доволен ли тренер выступлениями? «Своего тренера услышишь из тысячи голосов». Важно ли слушать советы наставника во время схватки?

Виктор Сосуновский, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Заключительный подводящий сбор было принято решение провести уже на месте там, в Солигорске. Как бы и команда уже привыкала к месту, и подводились уже на том самом месте, где должны были бороться. Юлия Силипицкая, СТВ:

Ну, это удобно, согласитесь! Виктор Сосуновский:

То есть в конце, последние дни переездов ничего не делали. Юлия Силипицкая:

Сколько ковров? Виктор Сосуновский:

Два. Для зрителей это, довольно-таки, удобно: ближе смотреть все, все рядом. Павел Глинчук, бронзовый призер II Игр стран СНГ(греко-римская борьба):

Один ковер, другой и трибуны вокруг Юлия Силипицкая:

Реально вот было 600 человек? Виктор Сосуновский:

Вроде бы… Говорят про 500 с чем-то посадочных плюс спортсмены в зале. Павел Глинчук:

Болели, когда свои спортсмены выходили. Очень поддерживали хорошо. Юлия Силипицкая:

Я никогда не могу понять, вот сколько я уже о борьбе. Вы на ковре, вы внутри, вы в кругу. Тренер стоит, орет. Неужели слышно? Павел Глинчук:

Да, своего тренера услышишь из тысячи голосов. Юлия Силипицкая:

А надо? Павел Глинчук:

Да, такой важный момент. Во время схватки очень хорошо может скорректировать, подстроиться под схватку и сказать то, чего не говорил до этой схватки. Юлия Силипицкая:

То есть он такой штурман? Виктор Сосуновский:

Голос, к которому ты привыкаешь, слышишь и реагируешь на него. Юлия Силипицкая:

То есть он без него не может и это как сопровождение такое? Виктор Сосуновский:

Есть проблема в том, что когда спортсмен не слышит этого – это проблема. Что помешало взять более высокую награду?

Юлия Силипицкая:

Сколько ты схваток провел? Павел Глинчук:

Три Юлия Силипицкая:

Вторая тебя выбила из борьбы за золото, да? Это тренер не доработал! Неправильно скоординировал. Виктор Сосуновский

Только перешел, вот первые соревнования в этой весовой категории. Поэтому… Юлия Силипицкая:

А с какой перешел? Павел Глинчук:

С 97 килограммов. Юлия Силипицкая:

На 130? Павел Глинчук:

Да. Совершенно другая борьба. Юлия Силипицкая:

Кого подсидел или это было свободное? Виктор Сосуновский:

Это на данный момент такая свободная ниша. И у Паши рост немного больше, чем вес. Рост и все позволяет. Юлия Силипицкая:

А что же вы так кушаете много? Виктор Сосуновский:

Наоборот, мало – он недовесок.

Юлия Силипицкая:

Недовесок? Павел Глинчук:

Ну, да. Виктор Сосуновский:

Наш вес максимальный 105 килограммов, а борется на 130. Поэтому пока немножко этого не хватает. Юлия Силипицкая:

То есть, если он будет 125, у него будет золото? Виктор Сосуновский:

Стабильно! Юлия Силипицкая:

Какие впечатления на тебя произвел турнир? Что бы ты отметил? Павел Глинчук:

Я усвоил из этих соревнований, что нужно быть более подвижным, то есть изматывать соперника функционально. Юлия Силипицкая:

То есть онемение пойдет. Павел Глинчук:

Больше заставлять их двигаться, и тогда они начинают выбиваться из колеи. Юлия Силипицкая:

Так, а чего же ты так не сделал во второй встрече? Павел Глинчук:

Вот, Марат Кампаров. Юлия Силипицкая:

Ну, да, этого сильно не помотаешь.

Виктор Сосуновский:

На сегодняшний момент это сложно было сделать, не сказать, что не мог – это борьба,все может произойти. Если тот ошибся и повелся на какую-то провокацию, то Паша… Юлия Силипицкая:

Он не продумал еще хода провокации? Виктор Сосуновский:

Пойти на провокацию, там захват, то естественно Паша бы там его переиграл. Но там тоже тренера работают, и он тоже не в первый раз на соревнованиях, не мальчик. Соответственно, он сделал все, чтобы не пойти в пашину борьбу. Юлия Силипицкая:

Последняя твоя хватка: «быть или не быть». Что помогло? Тренер подсказал? Павел Глинчук:

Помог мой авантюризм, по ходу схватки понял, что нужно изменить план. Юлия Силипицкая:

Сымпровизировал, творчески подошел к процессу и бабах – бронза. А вот тебе обидно, что бронза или доволен: да, бронзовая медаль, хорошо мне тут. Павел Глинчук:

Ну, это как, наверное, просто мое понимание, что я не зря приехал на эти соревнования, потому что до схватки план был совершенно другой. Настраивались на одно, а по ходу схватки я понял, что те задумки, что у нас были, они не пройдут. «Замечательно – на убой». Как кормили спортсменов?

Юлия Силипицкая:

То есть у Паши есть, я так понимаю, еще потенциал в будущем… Виктор Сосуновский:

Огромный. Супервес не надо. Скорость, чувствительность. Юлия Силипицкая:

Не нужен, 105 нам хватит, да? Ему хватит? Виктор Сосуновский:

Хотя бы 115. Юлия Силипицкая:

Чем кормить будем? Тортиками? Виктор Сосуновский:

Тортиками не поможет. Юлия Силипицкая:

А чем поможет, мясом? Виктор Сосуновский:

Питание, конечно. Юлия Силипицкая:

Какое мясо вы предпочитаете, молодой человек? Павел Глинчук:

Вкусное. Юлия Силипицкая:

Вкусное мясо – все. Баранину? Павел Глинчук:

Тоже можно. Юлия Силипицкая:

А, кстати, как кормили? Виктор Сосуновский:

В целом все хорошо. Павел Глинчук:

Замечательно – на убой. «План выполнен!» Доволен ли тренер выступлениями?

Юлия Силипицкая:

Ты, как главный тренер, доволен выступлениями? Четыре медали. Виктор Сосуновский:

Ну, и в планах было четыре медали. План выполнен, но всегда хочется большего. Юлия Силипицкая:

А где еще можно было или качество медалей? Паша если бы прошел... Виктор Сосуновский:

То и количество тоже можно было изменить. Юлия Силипицкая:

Реально было изменить! Виктор Сосуновский:

Да, где-то есть недоработки, над которыми еще нужно работать. Юлия Силипицкая:

Но это у нас ребята не взрослые. Это не взрослая национальная команда. Они у нас до 23-х лет. «Маленький белорусский Карелин». Какие еще есть перспективные борцы?

Виктор Сосуновский:

Но есть же еще и первенство мира до 23-х лет, которое пройдет в октябре. Юлия Силипицкая:

Мы туда поедем? Виктор Сосуновский:

Если все в такой тенденции, как сейчас, то конечно. Юлия Силипицкая:

Первенство мира прошло и так, у нас есть медали. Это Миша Семенов, я так понимаю, готовил этих ребятишек. Все-таки это тоже твой, так скажем, рабочий материал в будущем. Сколько у нас медалей там получилось? Виктор Сосуновский:

Две с мерой. Юлия Силипицкая:

Две с мерой, и это, кстати, ребятишки, которые ездили на «Силу традиций» в Россию, Новосибирск. Виктор Сосуновский:

Валевский? Юлия Силипицкая:

Я бы даже сказала непобедимый, практически, маленький белорусский Карелин. И второй у нас тяжик такой, да? Павел Глинчук:

Дубровский до 180 килограмм. Юлия Силипицкая:

Это хорошее выступление, собственно говоря?

Виктор Сосуновский:

Конечно, первенство мира, две медали – это удовлетворительное выступление. Юлия Силипицкая:

Больше удовлетворительное к плюсу, чем к минусу. Виктор Сосуновский:

У них маленький промежуток времени был, то есть Валевский стал чемпионом Европы по школьникам. На сегодня с маленьким промежутком… Международных стартов там не было, а там Европу выпустили, мир выпустили. Юлия Силипицкая:

А на взрослый мир мы будем готовиться? Виктор Сосуновский:

Да, 14-го числа начинаем сбор, подготовку – первый сбор к чемпионату мира. Юлия Силипицкая:

То есть тоже повезем все 10 весовых категорий? Виктор Сосуновский:

Думаю, что не все 10 весовых категорий. Больше упор будет на олимпийские весовые категории, где будет разыгрываться лицензия. Юлия Силипицкая:

Несмотря на то, что они все-таки молодежь, резерв, можно сказать, национальной команды. Виктор Сосуновский:

Конкретно Паша является и основой. Юлия Силипицкая:

То есть он будет готовиться к чемпионату мира?

Виктор Сосуновский:

Да. Хаслаханов Абубакар. Юлия Силипицкая:

Он вырос в Минске? Виктор Сосуновский:

Да. Юлия Силипицкая:

А кто его тренировал? Виктор Сосуновский:

Кирилл Фоменко, Глеб Макаренко. Юлия Силипицкая:

Вообще генетический олимпийский чемпион. Виктор Сосуновский:

Генетический борец, да. Вот они как бы до 23-х. Юлия Силипицкая:

Те, кто будут готовиться. Если в целом сказать, Игры стран СНГ чем тебе запомнятся?