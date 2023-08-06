«Уровень выше чемпионата мира!» Белорусские борцы о II Играх стран СНГ

Белорус Павел Глинчук взял бронзу в греко-римской борьбе на II Играх стран СНГ. Позвали его и главного тренера сборной Виктора Сосуновского в студию «Спорттаймера».
Чем запомнятся Игры белорусским спортсменам и доволен ли тренер выступлениями?
Белорус Павел Глинчук взял бронзу в греко-римской борьбе на II Играх стран СНГ. Позвали его и главного тренера сборной Виктора Сосуновского в студию «Спорттаймера».
Чем запомнятся Игры белорусским спортсменам и доволен ли тренер выступлениями?
Виктор Сосуновский, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:
Заключительный подводящий сбор было принято решение провести уже на месте там, в Солигорске. Как бы и команда уже привыкала к месту, и подводились уже на том самом месте, где должны были бороться.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Ну, это удобно, согласитесь!
Виктор Сосуновский:
То есть в конце, последние дни переездов ничего не делали.
Юлия Силипицкая:
Сколько ковров?
Виктор Сосуновский:
Два. Для зрителей это, довольно-таки, удобно: ближе смотреть все, все рядом.
Павел Глинчук, бронзовый призер II Игр стран СНГ(греко-римская борьба):
Один ковер, другой и трибуны вокруг
Юлия Силипицкая:
Реально вот было 600 человек?
Виктор Сосуновский:
Вроде бы… Говорят про 500 с чем-то посадочных плюс спортсмены в зале.
Павел Глинчук:
Болели, когда свои спортсмены выходили. Очень поддерживали хорошо.
Юлия Силипицкая:
Я никогда не могу понять, вот сколько я уже о борьбе. Вы на ковре, вы внутри, вы в кругу. Тренер стоит, орет. Неужели слышно?
Павел Глинчук:
Да, своего тренера услышишь из тысячи голосов.
Юлия Силипицкая:
А надо?
Павел Глинчук:
Да, такой важный момент. Во время схватки очень хорошо может скорректировать, подстроиться под схватку и сказать то, чего не говорил до этой схватки.
Юлия Силипицкая:
То есть он такой штурман?
Виктор Сосуновский:
Голос, к которому ты привыкаешь, слышишь и реагируешь на него.
Юлия Силипицкая:
То есть он без него не может и это как сопровождение такое?
Виктор Сосуновский:
Есть проблема в том, что когда спортсмен не слышит этого – это проблема.
Юлия Силипицкая:
Сколько ты схваток провел?
Павел Глинчук:
Три
Юлия Силипицкая:
Вторая тебя выбила из борьбы за золото, да? Это тренер не доработал! Неправильно скоординировал.
Виктор Сосуновский
Только перешел, вот первые соревнования в этой весовой категории. Поэтому…
Юлия Силипицкая:
А с какой перешел?
Павел Глинчук:
С 97 килограммов.
Юлия Силипицкая:
На 130?
Павел Глинчук:
Да. Совершенно другая борьба.
Юлия Силипицкая:
Кого подсидел или это было свободное?
Виктор Сосуновский:
Это на данный момент такая свободная ниша. И у Паши рост немного больше, чем вес. Рост и все позволяет.
Юлия Силипицкая:
А что же вы так кушаете много?
Виктор Сосуновский:
Наоборот, мало – он недовесок.
Юлия Силипицкая:
Недовесок?
Павел Глинчук:
Ну, да.
Виктор Сосуновский:
Наш вес максимальный 105 килограммов, а борется на 130. Поэтому пока немножко этого не хватает.
Юлия Силипицкая:
То есть, если он будет 125, у него будет золото?
Виктор Сосуновский:
Стабильно!
Юлия Силипицкая:
Какие впечатления на тебя произвел турнир? Что бы ты отметил?
Павел Глинчук:
Я усвоил из этих соревнований, что нужно быть более подвижным, то есть изматывать соперника функционально.
Юлия Силипицкая:
То есть онемение пойдет.
Павел Глинчук:
Больше заставлять их двигаться, и тогда они начинают выбиваться из колеи.
Юлия Силипицкая:
Так, а чего же ты так не сделал во второй встрече?
Павел Глинчук:
Вот, Марат Кампаров.
Юлия Силипицкая:
Ну, да, этого сильно не помотаешь.
Виктор Сосуновский:
На сегодняшний момент это сложно было сделать, не сказать, что не мог – это борьба,все может произойти. Если тот ошибся и повелся на какую-то провокацию, то Паша…
Юлия Силипицкая:
Он не продумал еще хода провокации?
Виктор Сосуновский:
Пойти на провокацию, там захват, то естественно Паша бы там его переиграл. Но там тоже тренера работают, и он тоже не в первый раз на соревнованиях, не мальчик. Соответственно, он сделал все, чтобы не пойти в пашину борьбу.
Юлия Силипицкая:
Последняя твоя хватка: «быть или не быть». Что помогло? Тренер подсказал?
Павел Глинчук:
Помог мой авантюризм, по ходу схватки понял, что нужно изменить план.
Юлия Силипицкая:
Сымпровизировал, творчески подошел к процессу и бабах – бронза. А вот тебе обидно, что бронза или доволен: да, бронзовая медаль, хорошо мне тут.
Павел Глинчук:
Ну, это как, наверное, просто мое понимание, что я не зря приехал на эти соревнования, потому что до схватки план был совершенно другой. Настраивались на одно, а по ходу схватки я понял, что те задумки, что у нас были, они не пройдут.
Юлия Силипицкая:
То есть у Паши есть, я так понимаю, еще потенциал в будущем…
Виктор Сосуновский:
Огромный. Супервес не надо. Скорость, чувствительность.
Юлия Силипицкая:
Не нужен, 105 нам хватит, да? Ему хватит?
Виктор Сосуновский:
Хотя бы 115.
Юлия Силипицкая:
Чем кормить будем? Тортиками?
Виктор Сосуновский:
Тортиками не поможет.
Юлия Силипицкая:
А чем поможет, мясом?
Виктор Сосуновский:
Питание, конечно.
Юлия Силипицкая:
Какое мясо вы предпочитаете, молодой человек?
Павел Глинчук:
Вкусное.
Юлия Силипицкая:
Вкусное мясо – все. Баранину?
Павел Глинчук:
Тоже можно.
Юлия Силипицкая:
А, кстати, как кормили?
Виктор Сосуновский:
В целом все хорошо.
Павел Глинчук:
Замечательно – на убой.
Юлия Силипицкая:
Ты, как главный тренер, доволен выступлениями? Четыре медали.
Виктор Сосуновский:
Ну, и в планах было четыре медали. План выполнен, но всегда хочется большего.
Юлия Силипицкая:
А где еще можно было или качество медалей? Паша если бы прошел...
Виктор Сосуновский:
То и количество тоже можно было изменить.
Юлия Силипицкая:
Реально было изменить!
Виктор Сосуновский:
Да, где-то есть недоработки, над которыми еще нужно работать.
Юлия Силипицкая:
Но это у нас ребята не взрослые. Это не взрослая национальная команда. Они у нас до 23-х лет.
Виктор Сосуновский:
Но есть же еще и первенство мира до 23-х лет, которое пройдет в октябре.
Юлия Силипицкая:
Мы туда поедем?
Виктор Сосуновский:
Если все в такой тенденции, как сейчас, то конечно.
Юлия Силипицкая:
Первенство мира прошло и так, у нас есть медали. Это Миша Семенов, я так понимаю, готовил этих ребятишек. Все-таки это тоже твой, так скажем, рабочий материал в будущем. Сколько у нас медалей там получилось?
Виктор Сосуновский:
Две с мерой.
Юлия Силипицкая:
Две с мерой, и это, кстати, ребятишки, которые ездили на «Силу традиций» в Россию, Новосибирск.
Виктор Сосуновский:
Валевский?
Юлия Силипицкая:
Я бы даже сказала непобедимый, практически, маленький белорусский Карелин. И второй у нас тяжик такой, да?
Павел Глинчук:
Дубровский до 180 килограмм.
Юлия Силипицкая:
Это хорошее выступление, собственно говоря?
Виктор Сосуновский:
Конечно, первенство мира, две медали – это удовлетворительное выступление.
Юлия Силипицкая:
Больше удовлетворительное к плюсу, чем к минусу.
Виктор Сосуновский:
У них маленький промежуток времени был, то есть Валевский стал чемпионом Европы по школьникам. На сегодня с маленьким промежутком… Международных стартов там не было, а там Европу выпустили, мир выпустили.
Юлия Силипицкая:
А на взрослый мир мы будем готовиться?
Виктор Сосуновский:
Да, 14-го числа начинаем сбор, подготовку – первый сбор к чемпионату мира.
Юлия Силипицкая:
То есть тоже повезем все 10 весовых категорий?
Виктор Сосуновский:
Думаю, что не все 10 весовых категорий. Больше упор будет на олимпийские весовые категории, где будет разыгрываться лицензия.
Юлия Силипицкая:
Несмотря на то, что они все-таки молодежь, резерв, можно сказать, национальной команды.
Виктор Сосуновский:
Конкретно Паша является и основой.
Юлия Силипицкая:
То есть он будет готовиться к чемпионату мира?
Виктор Сосуновский:
Да. Хаслаханов Абубакар.
Юлия Силипицкая:
Он вырос в Минске?
Виктор Сосуновский:
Да.
Юлия Силипицкая:
А кто его тренировал?
Виктор Сосуновский:
Кирилл Фоменко, Глеб Макаренко.
Юлия Силипицкая:
Вообще генетический олимпийский чемпион.
Виктор Сосуновский:
Генетический борец, да. Вот они как бы до 23-х.
Юлия Силипицкая:
Те, кто будут готовиться. Если в целом сказать, Игры стран СНГ чем тебе запомнятся?
Павел Глинчук:
Очень интересная форма проведения и организация. Сделан был так, как будто это был высший старт. То есть чемпионат мира.
Юлия Силипицкая:
Рысика получил?
Павел Глинчук:
Конечно, даже два.
Виктор Сосуновский:
Мне Абубакар подарил после победы Рысика. Теперь у меня есть Рысик.
Юлия Силипицкая:
Чем тебе запомнятся II Игры стран СНГ?
Виктор Сосуновский:
Естественно, кто присутствовал, понимает это. Организация и все, что связно с организационными моментами, с тем, что происходит в зале.
Юлия Силипицкая:
А что происходило в зале?
Виктор Сосуновский:
Это, как Паша говорит, отдельно выделить какие-то моменты мы не можем. Но в общем плане это, я не преувеличиваю, уровень выше чемпионата мира. До 23 лет.
Юлия Силипицкая:
А вас поразило, что столько будет болельщиков?
Виктор Сосуновский:
Я слышал, что едут с областей, едут люди. И я понимал, что зал заполнится.
Юлия Силипицкая:
Это здорово?
Павел Глинчук:
Сто процентов. Это придает лишнюю какую-то мотивацию и эмоции.