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«Не хватает нам профессионалов»: фигуристы, которых тренирует Жулин, намерены уйти из спорта

30 марта 2018 07:54
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Это – видео всего с одной тренировки.

Сколько падений остаётся «за кадром» чисто исполненного элемента.

«Не хватает нам профессионалов»: фигуристы, которых тренирует Жулин, намерены уйти из спорта-1

Как показал чемпионат мира в Милане, от них не застрахованы даже олимпийские «звёзды». Наша танцевальная пара на неделе прилетела с мирового первенства.

Юрий Беляев и Виктория Ковалёва, чемпионы Беларуси, призёры международных соревнований по фигурному катанию:
– К сожалению, споткнулся в конце обязательного куска.

– Но сами были довольны выступлением в эмоциональном плане. Готовились к нему. Очень обидно, конечно, что такие моменты бывают, но от них никто не застрахован.

Это, всё-таки, тоже – нервы, ответственность.

Не всегда получается с ними справится.

«Не хватает нам профессионалов»: фигуристы, которых тренирует Жулин, намерены уйти из спорта-3

Досадная помарка не позволила пройти в финал. Произвольной программы ребят судьи не увидели. Сильнейший танцевальный дуэт страны, который тренирует, к слову, знаменитый Александр Жулин, на этом планирует поставить точку в карьере.

Виктория Ковалёва:
У нас условия для тренировок созданы прекраснейшие. То есть, столько ледовых арен и времени для тренировок просто вагон. Только что нет…

Юрий Беляев:
Не хватает нам профессионалов.

Наши ребята все отсюда уезжают.

Виктория Ковалёва:
Да, очень много уезжает отсюда. За другие страны даже выступать. И добиваются больших успехов.

«Ход коньком»: Специальный репортаж

# Фигурное катание

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