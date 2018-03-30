«Не хватает нам профессионалов»: фигуристы, которых тренирует Жулин, намерены уйти из спорта

Это – видео всего с одной тренировки.
Сколько падений остаётся «за кадром» чисто исполненного элемента.
Это – видео всего с одной тренировки.
Сколько падений остаётся «за кадром» чисто исполненного элемента.
Как показал чемпионат мира в Милане, от них не застрахованы даже олимпийские «звёзды». Наша танцевальная пара на неделе прилетела с мирового первенства.
Юрий Беляев и Виктория Ковалёва, чемпионы Беларуси, призёры международных соревнований по фигурному катанию:
– К сожалению, споткнулся в конце обязательного куска.
– Но сами были довольны выступлением в эмоциональном плане. Готовились к нему. Очень обидно, конечно, что такие моменты бывают, но от них никто не застрахован.
Это, всё-таки, тоже – нервы, ответственность.
Не всегда получается с ними справится.
Досадная помарка не позволила пройти в финал. Произвольной программы ребят судьи не увидели. Сильнейший танцевальный дуэт страны, который тренирует, к слову, знаменитый Александр Жулин, на этом планирует поставить точку в карьере.
Виктория Ковалёва:
У нас условия для тренировок созданы прекраснейшие. То есть, столько ледовых арен и времени для тренировок просто вагон. Только что нет…
Юрий Беляев:
Не хватает нам профессионалов.
Наши ребята все отсюда уезжают.
Виктория Ковалёва:
Да, очень много уезжает отсюда. За другие страны даже выступать. И добиваются больших успехов.