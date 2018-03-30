«Не хватает нам профессионалов»: фигуристы, которых тренирует Жулин, намерены уйти из спорта

Это – видео всего с одной тренировки.

Как показал чемпионат мира в Милане, от них не застрахованы даже олимпийские «звёзды». Наша танцевальная пара на неделе прилетела с мирового первенства.

Юрий Беляев и Виктория Ковалёва, чемпионы Беларуси, призёры международных соревнований по фигурному катанию:

– К сожалению, споткнулся в конце обязательного куска.

– Но сами были довольны выступлением в эмоциональном плане. Готовились к нему. Очень обидно, конечно, что такие моменты бывают, но от них никто не застрахован.

Это, всё-таки, тоже – нервы, ответственность.

Не всегда получается с ними справится.