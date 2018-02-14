Поражение российских хоккеистов: в Пхёнчхане сенсационно стартовал мужской хоккейный турнир

Новости Беларуси. 14 февраля на играх в Пх е нчхане стартовал мужской хоккейный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Его открыли поединки с участием команд группы B . И оба закончились сенсационно. Сборная России, она же ОАР, активно начала встречу с дружиной Словакии, забив дважды за первые четыре минуты. Но ещ е до перерыва словаки восстановили паритет.

А на заключительном отрезке реализовали большинство и добились победы 3:2. Аналогичный сч е т был зафиксирован и в матче США – Словения.