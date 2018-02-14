Поражение российских хоккеистов: в Пхёнчхане сенсационно стартовал мужской хоккейный турнир

Новости Беларуси. 14 февраля на играх в Пхенчхане стартовал мужской хоккейный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Его открыли поединки с участием команд группы B. И оба закончились сенсационно. Сборная России, она же ОАР, активно начала встречу с дружиной Словакии, забив дважды за первые четыре минуты. Но еще до перерыва словаки восстановили паритет.
А на заключительном отрезке реализовали большинство и добились победы 3:2. Аналогичный счет был зафиксирован и в матче США – Словения.
Причем события развивались похожим образом: американцы вели 2:0, умудрились разбазарить перевес, а в овертайме словенцы неожиданно провели победный гол.