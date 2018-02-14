Прямой эфир

Поражение российских хоккеистов: в Пхёнчхане сенсационно стартовал мужской хоккейный турнир

14 февраля 2018 19:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 14 февраля на играх в Пхенчхане стартовал мужской хоккейный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Его открыли поединки с участием команд группы B. И оба закончились сенсационно. Сборная России, она же ОАР, активно начала встречу с дружиной Словакии, забив дважды за первые четыре минуты. Но еще до перерыва словаки восстановили паритет.  

А на заключительном отрезке реализовали большинство и добились победы 3:2. Аналогичный счет был зафиксирован и в матче США – Словения.  

Причем события развивались похожим образом: американцы вели 2:0, умудрились разбазарить перевес, а в овертайме словенцы неожиданно провели победный гол.    

Знарок: «Проиграли игру. Сами её отдали»

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

Другие новости рубрики

Все новости
Германия лидирует в медальном зачете ОИ-2018
14 февраля 2018 19:04

Германия лидирует в медальном зачете ОИ-2018

14 февраля Дарья Домрачева не смогла пополнить свою медальную коллекцию
14 февраля 2018 18:59

14 февраля Дарья Домрачева не смогла пополнить свою медальную коллекцию

«Порывы ветра поднимали столбы пыли, на ногах не могли удержаться даже люди». Погода в Пхёнчхане шокирует
14 февраля 2018 17:13

«Порывы ветра поднимали столбы пыли, на ногах не могли удержаться даже люди». Погода в Пхёнчхане шокирует