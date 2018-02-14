Германия лидирует в медальном зачете ОИ-2018

Новости Беларуси. Пока наши спортсмены наград не имеют, посчитаем медали представителей других стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В сводной таблице по-прежнему лидирует олимпийская команда Германии. Немецкие атлеты семь раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала, а суммарно у них двенадцать наград. Второе место все так же у Нидерландов: пять золотых кругляшей, четыре серебряных и два бронзовых.
На третье место поднялись американцы с четырьмя медалями высшей пробы. Оттуда они сместили команду Норвегии. У неё, ровно, как и у сборной Канады, три золота.