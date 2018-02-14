Германия лидирует в медальном зачете ОИ-2018

Новости Беларуси. П ока наши спортсмены наград не имеют, посчитаем медали представителей других стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сводной таблице по-прежнему лидирует ол импийская команда Германии. Немецкие атлеты семь раз поднимались на верхнюю ступень пьедестала, а суммарно у них двенадцать наград. Второе место вс е так же у Нидерландов: пять золотых кругляшей, четыре серебряных и два бронзовых.