Ультрасовременное покрытие, освещение и комментаторские кабинки. Что особенного в новом стадионе БГУФК?

Новости Беларуси. Белорусский государственный университет физической культуры принял обновленный спортивный объект – многофункциональный стадион, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Новый спорткомплекс БГУФК станет ареной для Вторых игр стран СНГ. Стадион посетили Петришенко и Базанов. Читать здесь.

В августе 2023 года именно на этом месте состоится торжественное открытие вторых Игр стран СНГ. 2 сентября первыми опробовали спортивное сооружение представительницы женской футбольной команды БГУФК, а также легкоатлеты. Новое ядро – дополнительная мотивация и для студентов, и для спортсменов.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы буквально год назад сделали, реконструировали, сдали плоскостные сооружения, где готовятся тренерские кадры и спортсмены по волейболу, баскетболу, гандболу. Несколько раньше, конечно, легкоатлетический манеж и плавательный бассейн.

Ультрасовременное покрытие, аналогичное лежит на минском стадионе «Динамо», искусственная трава высокого качества, комментаторские кабины, освещение и места для зрителей. Всего за год стадион заиграл новыми красками.

Владимир Базанов, председатель Белорусской федерации футбола:

Я думаю, для студентов это тоже хорошо. Ведь в любое время… Видите, какие дорожки, какое поле? В наше время такого не было.

Игорь Сиводедов, заведующий кафедрой легкой атлетики БГУФК:

В первую очередь, это проведение учебных занятий для студентов, проведение учебно-тренировочных сборов, соревнований для наших легкоатлетов. Ну и для других видов спорта. Это еще один стадион, который позволит тренироваться в хороших, я даже скажу больше, отличных условиях и соревноваться на самом высоком уровне. Здесь планируется как минимум республиканские, международные соревнования класса 2 проводить.