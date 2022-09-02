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Волейбол. Минский «Строитель» проиграл стартовый матч в рамках предварительного этапа Кубка России

02 сентября 2022 15:23
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Новости Беларуси. 2 сентября волейболисты минского «Строителя» провели стартовую игру в рамках предварительного этапа Кубка России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Волейбол. Минский «Строитель» проиграл стартовый матч в рамках предварительного этапа Кубка России-1

В соперниках значилось московское «Динамо». Первую партию белорусы проиграли – 20:25. Игроки не лучшим образом проявили себя при блокировании, что и отразилось на результате. Ко второму сету тенденция не изменилась – 25:19 в пользу соперника. А вот третий отрезок позволил нашим парням реабилитироваться – 25:20. Правда дожать у столичной дружины не вышло и четвертая партия осталась за московским «Динамо» – 25:18. Уже 3 сентября парни сыграют с командой АСК из Нижнего Новгорода, а 4 сентября в соперниках нижневартовский «Югра-Самотлор». 

# Волейбол # Фотофакт

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