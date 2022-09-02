Пляжный волейбол. Белорусы Дедков и Петрушко заняли 5 место на открытом Кубке России

Новости Беларуси. Белорусская команда Александр Дедков и Павел Петрушко заняли пятое место на открытом Кубке России по пляжному волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парни успешно прошли групповой этап, одержав три победы. В матче 1/8 финала была повержена пара из Обнинска Величко/Веретюк. В четвертьфинальном поединке белорусы встречались с сильнейшим тандемом из Нового Уренгоя Стояновский/Лешуков. Борьба получилась яркой, но наши парни уступили в двух партиях 10:21, 16:21 и завершили выступление на пятой строчке.