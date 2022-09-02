Теннис на US Open. Поражение Саснович и сенсационная победа Ивашко

Новости Беларуси. Трое идут дальше, Александра Саснович выбывает. Таков итог второго игрового дня для белорусских теннисистов, выступающих на последнем в сезоне «Большого шлема» US Open, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дежурную победу одержала лишь Виктория Азаренко. Арина Соболенко шагнула в третий круг, отыграв два матчбола, а игра Ильи Ивашко и вовсе стала мини-сенсацией.

Теннисист оставил не у дел 10-ю ракетку планеты Хуберта Гуркача, несмотря на то, что все предстартовые расклады были на стороне поляка. Ивашко грамотно вел матч, опасно и красиво действуя в решающие моменты. Уже в стартовом сете белорус гласно заявил о притязаниях на общий успех – 6:4. Второй отрезок ожидаемо взял Гуркач. Ну а дальше Ивашко был бесподобен. Вначале он агрессивно и по делу оставил за собой тай-брейк, а затем просто дожал обессиленного оппонента. 3:1 по партиям – пропуск в 1/16 финала в кармане.