Прямой эфир

Уимблдон. В планы организаторов теннисного турнира вмешалась непогода

04 июля 2023 19:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

4 июля в планы организаторов Уимблдона вмешалась непогода. Практически все матчи были остановлены из-за дождя и перенесены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уимблдон. В планы организаторов теннисного турнира вмешалась непогода-1

Лишь на центральном и корте № 1, который имеет раздвижную крышу, поединки были продолжены. Из белорусских теннисистов сыграла только Арина Соболенко, поскольку ее поединок первого круга против венгерки Панны Удварди был запланирован на центральном корте. Матчи Александры Саснович и Ильи Ивашко перенесены на среду, 5 июля. В игре первого раунда Уимблдонского турнира Арина Соболенко не испытала особых проблем в противостоянии со своей соперницей Панной Удварди. Венгерская теннисистка уступила со счетом 3:6; 1:6 и выбыла из дальнейшей борьбы. Белоруска во втором круге встретится с победительницей пары Варвара Грачева/Камила Джорджи.

# Теннис # Александра Саснович # Илья Ивашко # Арина Соболенко # Панна Удварди # Варвара Грачева # Камила Джорджи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Определён состав и структура национальной сборной Беларуси по биатлону на следующий сезон
04 июля 2023 16:55

Определён состав и структура национальной сборной Беларуси по биатлону на следующий сезон

Стали известны предсезонные планы хоккейного минского «Динамо»
04 июля 2023 15:31

Стали известны предсезонные планы хоккейного минского «Динамо»

Сборная Беларуси продолжает успешно выступать на играх «Дети Приморья»
04 июля 2023 11:45

Сборная Беларуси продолжает успешно выступать на играх «Дети Приморья»