Уимблдон. В планы организаторов теннисного турнира вмешалась непогода

Лишь на центральном и корте № 1, который имеет раздвижную крышу, поединки были продолжены. Из белорусских теннисистов сыграла только Арина Соболенко, поскольку ее поединок первого круга против венгерки Панны Удварди был запланирован на центральном корте. Матчи Александры Саснович и Ильи Ивашко перенесены на среду, 5 июля. В игре первого раунда Уимблдонского турнира Арина Соболенко не испытала особых проблем в противостоянии со своей соперницей Панной Удварди. Венгерская теннисистка уступила со счетом 3:6; 1:6 и выбыла из дальнейшей борьбы. Белоруска во втором круге встретится с победительницей пары Варвара Грачева/Камила Джорджи.