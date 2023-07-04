Определён состав и структура национальной сборной Беларуси по биатлону на следующий сезон

Определен состав и структура национальной сборной Беларуси по биатлону на следующий сезон. В женской команде произошли изменения. Елена Кручинкина покинула дружину Беларуси и вернулась в Россию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В состав женской команды нашей страны вошли Динара Смольская, Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева, Ирина Шаклеина, Алина Зайцева и Елена Кулак. Отметим, Динара Смольская недавно объявила, что они с супругом Антоном Смольским ждут ребенка.

Что касается мужской команды, нашу страну в следующем сезоне будут представлять Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Степан Данилов, Павел Белько и Максим Воробей. Произошли перестановки и в тренерском штабе. Главным тренером сборной назначен Олег Рыженков. Старшим тренером мужской команды стал Роман Синиченко, а женской – Роман Малуха.