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Определён состав и структура национальной сборной Беларуси по биатлону на следующий сезон

04 июля 2023 16:55
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Определен состав и структура национальной сборной Беларуси по биатлону на следующий сезон. В женской команде произошли изменения. Елена Кручинкина покинула дружину Беларуси и вернулась в Россию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Определён состав и структура национальной сборной Беларуси по биатлону на следующий сезон-1

В состав женской команды нашей страны вошли Динара Смольская, Анна Сола, Ирина Лещенко, Дарья Кудаева, Ирина Шаклеина, Алина Зайцева и Елена Кулак. Отметим, Динара Смольская недавно объявила, что они с супругом Антоном Смольским ждут ребенка.

Что касается мужской команды, нашу страну в следующем сезоне будут представлять Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Иван Тулатин, Степан Данилов, Павел Белько и Максим Воробей. Произошли перестановки и в тренерском штабе. Главным тренером сборной назначен Олег Рыженков. Старшим тренером мужской команды стал Роман Синиченко, а женской – Роман Малуха.

# Биатлон # Фотофакт

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