Сборная Беларуси продолжает успешно выступать на играх «Дети Приморья»

Белорусские спортсмены продолжают завоевывать награды на первых летних играх «Дети Приморья». Сегодня, 4 июля, вновь порадовали легкоатлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские спортсмены продолжают завоевывать награды на первых летних играх «Дети Приморья». Сегодня, 4 июля, вновь порадовали легкоатлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Их усилиями копилка команды пополнилась девятью медалями, шесть из которых золотые и три – серебряные. Триумфально завершились для нас и соревнования по настольному теннису. Белорусы завоевали сразу шесть наград, из них три – высшей пробы. Помимо этого, золотом отметилась и наша команда парней по баскетболу 3х3. Игры «Дети Приморья» завершатся 6 июля.