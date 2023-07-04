Сборная Беларуси продолжает успешно выступать на играх «Дети Приморья»

Их усилиями копилка команды пополнилась девятью медалями, шесть из которых золотые и три – серебряные. Триумфально завершились для нас и соревнования по настольному теннису. Белорусы завоевали сразу шесть наград, из них три – высшей пробы. Помимо этого, золотом отметилась и наша команда парней по баскетболу 3х3. Игры «Дети Приморья» завершатся 6 июля.