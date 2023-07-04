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Сборная Беларуси продолжает успешно выступать на играх «Дети Приморья»

04 июля 2023 11:45
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Белорусские спортсмены продолжают завоевывать награды на первых летних играх «Дети Приморья». Сегодня, 4 июля, вновь порадовали легкоатлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси продолжает успешно выступать на играх «Дети Приморья»-1

Их усилиями копилка команды пополнилась девятью медалями, шесть из которых золотые и три – серебряные. Триумфально завершились для нас и соревнования по настольному теннису. Белорусы завоевали сразу шесть наград, из них три – высшей пробы. Помимо этого, золотом отметилась и наша команда парней по баскетболу 3х3. Игры «Дети Приморья» завершатся 6 июля.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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