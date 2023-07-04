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Стали известны предсезонные планы хоккейного минского «Динамо»

04 июля 2023 15:31
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Стали известны ближайшие планы хоккейного минского «Динамо». Столичная команда выйдет из отпуска 13 июля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны предсезонные планы хоккейного минского «Динамо»-1

После углубленного медицинского обследования с 16 по 30 июля запланирован учебно-тренировочный сбор. Первый спарринг пройдет 31-го – «Динамо» сыграет с «Адмиралом».

Стали известны предсезонные планы хоккейного минского «Динамо»-4

Отметим, с дружиной из Владивостока минчане встретятся еще дважды. В августе команда Дмитрия Квартальнова сыграет шесть товарищеских поединков. Все матчи состоятся на домашнем льду. В соперниках у динамовцев значатся «Сибирь», «Металлург», ЦСКА, «Торпедо» и все тот же «Адмирал».

# Хоккей # Дмитрий Квартальнов # Фотофакт

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