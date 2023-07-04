Стали известны предсезонные планы хоккейного минского «Динамо»

После углубленного медицинского обследования с 16 по 30 июля запланирован учебно-тренировочный сбор. Первый спарринг пройдет 31-го – «Динамо» сыграет с «Адмиралом».

Отметим, с дружиной из Владивостока минчане встретятся еще дважды. В августе команда Дмитрия Квартальнова сыграет шесть товарищеских поединков. Все матчи состоятся на домашнем льду. В соперниках у динамовцев значатся «Сибирь», «Металлург», ЦСКА, «Торпедо» и все тот же «Адмирал».