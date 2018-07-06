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На 71 году ушёл из жизни бывший зампред АБФФ Виктор Шукан

06 июля 2018 13:34
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Новости Беларуси. 5 июля на 71 году скончался кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой футбола и хоккея БГУФК Виктор Шукан. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Министерства спорта и туризма.  

«Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, спортивная общественность страны выражают глубокое соболезнование родным и близким Виктора Иосифовича в связи с постигшим их горем», – говорится в сообщении.  

Виктор Шукан родился 8 августа 1947 года в городе Червене Минской области.  

В 1969 году мужчина окончил БГОИФК. Там же Шукан начал преподавать. В 1980 году выпустился из аспирантуры ВНИИФК. Ещё через два года стал заведующим кафедрой.  

За время своей профессиональной деятельности Шукан воспитал немало тренеров-преподавателей по футболу. Он занимался организацией соревнований, был судьёй в матчах.  

Виктор опубликовал около сотни научных работ. Основными темами его исследований выступали система подготовки футболистов и их соревновательная деятельность.  

Согласно информации БГУФК, Шукан являлся обладателем «Pro-диплома УЕФА» по футболу и членом президиума ОО «Федерация футбола Минска». Также мужчина был инспектором игр высшей лиги чемпионата Беларуси, председателем лицензионного и зампредом судейского комитета АБФФ.  

Виктор Шукан награждён несколькими Почётным Знаками.  

# Некролог # Виктор Шукан

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