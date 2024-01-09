Бросок Егора Сидорова назвали «голом года»

Белорус филигранно разделался с вратарем соперника. На данное взятие ворот обратили внимание многие североамериканские СМИ. А официальный аккаунт НХЛ даже назвал этот бросок «голом года». На данный момент Сидоров является лучшим бомбардиром своей дружины и вторым снайпером всей лиги. В его активе 34 точных броска в 35 матчах.