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Бросок Егора Сидорова назвали «голом года»

09 января 2024 13:46
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Великолепный гол в исполнении Егора Сидорова возглавил подборку шайб недели Западной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бросок Егора Сидорова назвали «голом года»-1

Белорус филигранно разделался с вратарем соперника. На данное взятие ворот обратили внимание многие североамериканские СМИ. А официальный аккаунт НХЛ даже назвал этот бросок «голом года». На данный момент Сидоров является лучшим бомбардиром своей дружины и вторым снайпером всей лиги. В его активе 34 точных броска в 35 матчах.

# Хоккей # Егор Сидоров

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