Участники Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента Беларуси прибывают в Минск

Новости Беларуси. Спортивный год в Беларуси по традиции начинается с Рождественского хоккейного турнира любительских команд на приз Президента. До его юбилейного, 10, старта осталось менее суток. А в Минск продолжают прибывать спортсмены. Многие из них уже выходили на наш лед. Ну, а кто-то опробует его впервые, тем более, что в 2014 году география участников турнира значительно расширилась. На лед вместо 8 дружин выйдут целых 12. Ледовые баталии пройдут сразу на нескольких площадках. Среди них и «Чижовка-Арена».

Узнать главных ньюсмейкеров ближайших дней журналистам труда не составляет. Статные, как на подбор, мужчины. Практически все содержимое их багажа – специальная амуниция. Ну, а клюшки ставят в процессе опознания жирную точку. Вот уже второй день в Минск прибывают участники Рождественского турнира. Австрийская команда прямо с трапа рвется в бой. Вечером у них тренировка, работать будут до последнего, ведь 3 декабря – игра.

Кристиан Чех, вратарь сборной команды Австрии:

Я сюда приезжаю в третий раз. У нас сегодня вечером будет тренировка. Надеемся, что она пройдет очень хорошо, так как завтра – игра со Швейцарией. У нас очень хорошая и сплоченная команда. Мы надеемся на победу.

Тино Теппер, нападающий сборной команды Австрии:

Я впервые в Беларуси, но уже наслышан о турнире. Он уже зарекомендовал себя хорошим хоккеем, и я сам хочу стать частью этой игры.

Конечно же, каждая команда рассчитывает на победу, но вовсе не стремление к ней определяет дух состязаний. Рождественский турнир, как отмечалось игроками не раз, один из самых теплых спортивных праздников. Это уникальная возможность встретиться с товарищами и показать действительно красивый хоккей. За 10 лет у турнира сложилась определенная репутация.

Керри Гуле, нападающий сборной команды Канады:

Шесть лет подряд я с огромным удовольствием приезжаю на этот турнир. Рад, что снова буду отстаивать честь Канады. Меня всегда приятно удивляет организация. Она на высочайшем уровне.

Келли Эллин, нападающий сборной команды Канады:

Рад каждой возможности посетить Беларусь. Меня впечатляет то отношение к хоккею, которое сложилось в вашей стране, могу его сравнить лишь с Канадой.

Впрочем, есть у этого юбилейного турнира и особенность. Он будет своего рода репетицией чемпионата мира, который пройдет в Минске в мае 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скотт Мак Ферсон, нападающий сборной команды Канады:

Обязательно приеду к вам и на чемпионат мира. Очень рад видеть, что у вас возводятся новые арены. Они очень хорошие. Я думаю, чемпионат получится потрясающим. Могу поставить его и Олимпиаду в Сочи в один ряд.

В 2014 году география участников турнира значительно расширилась. На лед вместо 8 дружин выйдут 12. За главный приз вместе со спортсменами из России, Чехии, Канады, Швейцарии, Австрии, Словакии и Германии в этот раз поборются хоккеисты из Украины, Франции, Финляндии и Швеции. Нашу страну представляет команда Президента. За историю соревнований белорусы семь раз становились обладателями Кубка турнира. Эти состязания недаром называют неофициальным чемпионатом мира среди любительских команд.

Сергей Романов, начальник управления организационно-кадровой работы Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:

Это турнир любительский, и в то же время в нем участвуют великие и величайшие игроки нашей с вами современности. И это объединяет и продолжает хорошие традиции. С одной стороны – легендарные хоккеисты. К ним подтягиваются любители. Высокий такой, очень хороший дух в этом турнире заключается.

Первые ледовые баталии состоятся уже 3 декабря. Марафон с клюшками продлится до 7 января. Играть будут сразу на нескольких площадках. Матчи команд группы «А» примет Дворец спорта. Здесь же состоится и торжественная церемония открытия турнира. Вторая «четверка» будет играть в «Чижовка-Арене», третья – в Ледовом дворце.

Одним из самых главных сюрпризов юбилейных состязаний станет розыгрыш абонементов на все поединки группового раунда предстоящего чемпионата мира с участием сборной Беларуси.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту:

Болельщик, который посетит вечерние матчи во Дворце спорта с 3 по 6 число, сможет заполнить карточку участника. В дальнейшем организаторы определят трех участников, которые получат в руки два счастливых билета.

С каждым годом турнир становится все популярнее. Вместе с игроками в Минск прибывают и болельщики.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Порядка 90% заполняемость всего гостиничного фонда, который есть в Минске. Очень много приехало россиян (порядка 80%), есть также и другие туристы из других стран.

Будет продолжена и благотворительная акция «Рождественская традиция». В канун светлого праздника хоккеисты навестят детские дома.