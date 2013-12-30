На новогоднем баллу звезд белорусского спорта наградили 10 лучших атлетов Минска

Новости Беларуси. Самые громкие победы уходящего года и олимпийские надежды наступающего: на новогодний бал сегодня собрались звезды белорусского спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная часть впервые прошла в новой штаб-квартире Национально олимпийского комитета. Награды получили тренеры, и 10 лучших атлетов Минска. Многие из них несмотря на праздники продолжают подготовку к ответственным стартам. Отметили также победителей конкурса «Лучший олимпийский уголок столицы».

Милитина Станюта, призер чемпионата мира по художественной гимнастике:

Честно признаюсь, что этот год был неожиданно успешным, что, безусловно, приятно. В особенности для художественной гимнастики. Чемпионат мира и золото группового упражнения, три медали лично мои.

Александр Волчецкий, призер чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ:

Что в десятке лучших спортсменов, узнал буквально сегодня. Вчера мне позвонили, я даже не ожидал этого. Не все получилось, что хотелось бы. Были года и получше получалось, но есть над чем работать.

Дмитрий Дащинский, двукратный призер Олимпийских игр:

Хочется добиться, скажем так, добить уже олимпийский пьедестал, до самого верха дойти. Чтобы сбылось, нужно самому немного приложить усилий. И загадываешь, и потом думаешь, как его исполнить, это желание.