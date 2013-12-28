Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года

Новости Испании. Криштиану Роналду, форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии, признан лучшим футболистом мира 2013 года по версии Globe Soccer. Эта премия вручается с 2010 года лучшему футболисту года Европейской ассоциацией клубов.

Церемония награждения прошла сегодня, 28 декабря, в Дубае (ОАЭ). Футболист отметил, что посвящает этот приз всем своим партнёрам по клубу и по национальной команде.

Премия вручается по результатам голосования болельщиков по всему миру. Криштиану получил 58% голосов. На второй строчке – форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси – 9%.

Недавно Роналду был признан футболистом года по версии журнала World Soccer. К слову, Криштиану претендует на «Золотой мяч», обладатель которого будет объявлен 13 января.

Криштиану Роналду, футболист:

Я попадаю в число трех претендентов на эту номинацию уже шесть лет, и это не случайность. Цифры говорят сами за себя. Заслуживаю ли я победу? Возможно, я должен был получать Золотой мяч уже год-два. А вообще – я заслуживаю этой награды каждый год. Я хочу выигрывать всегда, но я знаю, что не все зависит от меня.

Криштиану Роналду вот уже несколько лет подряд возглавляет рейтинги самых востребованных спортсменов. В июне этого года он вошёл в десятку самых высокооплачиваемых футболистов. Популярность Роналду растёт с каждым годом. Дошло до того, что в парикмахерских клиенты просят «постричь под Роналду». Смотрите видео.

Алексей Комаровский, парикмахер:

Чаще всего это какие-то короткие стрижки, оголённые виски, затылок, удлинение на макушке, длинные чёлки. Это самые частые, распространенные варианты. Криштиану Роналду. Чаще всего, когда имеют ввиду какую-то короткую стрижку, то вспоминают про него.