Джефф Платт перешёл в ярославский «Локомотив»

Новости Беларуси. Матч с нижегородским «Торпедо» стал последним для Джеффа Платта в форме «Динамо-Минск». Контракт с нападающим расторгнут по обоюдному согласию.

Сайт хоккейного клуба «Динамо-Минск»:

Джефф Платт сохранял верность минскому клубу на протяжении шести сезонов, за это время став не только лидером атаки «зубров», но и любимцем минских болельщиков. Впервые Джефф надел форму «Динамо-Минск» в сезоне 2008/09, но тогда ему удалось провести в КХЛ всего 13 матчей, после чего он вернулся в финский «Ильвес». Однако на следующий сезон канадец вернулся в Минск. Тот чемпионат стал самым успешным для Платта: в 56 матчах он забросил 26 шайб и отдал 18 результативных передач. И в дальнейшем Джефф неизменно подтверждал свой высокий уровень. На данный момент его статистика в КХЛ – 277 поединков, 95 заброшенных шайб, 87 результативных передач. Платт является самым результативным игроком в истории «Динамо-Минск».

Выступая в составе «Динамо-Минск» Джефф Платт принял белорусское гражданство и в этом сезоне дебютировал в составе национальной сборной Беларуси.

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